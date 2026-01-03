蘋果1月新品重點 M5 MacBook Pro可望登場

【記者趙筱文／台北報導】2026年才剛開年，Apple的新產品布局已開始浮上檯面。外媒彙整目前供應鏈與分析師消息指出，蘋果今年預計推出超過20款新品，而第一波硬體與系統更新，最快可能在1月就會率先登場，為今年的產品週期揭開序幕。

在硬體方面，市場普遍預期，去年10月僅更新基礎款的MacBook Pro系列，將於1月補齊高階機型。新款14吋與16吋MacBook Pro可望搭載M5 Pro與M5 Max晶片，主打效能升級，外觀與設計則不會有太大變化。真正的大改款MacBook Pro，仍被認為會落在今年稍晚或2027年初。

廣告 廣告

另一項備受關注的，是傳聞中的全新MacBook產品線。消息指出，蘋果正規劃一款定位更親民的MacBook，可能首度採用與iPhone 16 Pro相同等級的A18 Pro晶片，這也將是蘋果第一次在Mac上使用iPhone等級處理器。該機型螢幕尺寸約12.9吋，售價可能低於1,000美元（約3.2萬台幣），機身顏色則傳出有銀色、藍色、粉色與黃色等選項，鎖定學生與入門族群。

除了1月可能亮相的新品外，蘋果今年第一季仍有多項硬體排隊中。包含M5版MacBook Air、新一代iPad Air與入門款iPad，歷年經驗顯示，這類產品較可能集中在3月發布；至於Mac mini與Mac Studio，則被點名會在年中登場。此外，iPhone 17e也被認為最快2月就會亮相。

而「傳很久但一直沒來」的新品，像是新一代AirTag與Apple TV，依舊被視為2026年的關鍵拼圖，只是確切時程仍充滿變數。

軟體方面，蘋果1月的更新重點則落在iOS 26.3。該版本已於去年底進入測試階段，依照過往節奏，正式版很可能在1月下旬推送。雖非重大功能更新，但仍包含幾項實用變化，包括支援iPhone與Android之間的資料轉移互通機制，以及因應歐盟法規，開放更多第三方智慧手錶與耳機的通知與配對功能。

同一時間，macOS 26.3、iPadOS 26.3、watchOS 26.3、tvOS 26.3與visionOS 26.3也預計同步更新，內容以錯誤修正與效能改善為主，屬於例行性系統升級。

整體來看，1月雖未必有大型發表會，但從硬體補齊到系統更新，已足以看出蘋果2026年的產品節奏正在加速啟動。真正的重頭戲，顯然還在後頭，但果粉的荷包，恐怕已經開始瑟瑟發抖了。

蘋果2026年傳聞新品時程整理，從1月可能登場的M5 MacBook Pro、新款平價MacBook，到上半年後段的Mac mini與Mac Studio。AI製表

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

專訪｜田定豐痛揭遭生父家暴遺棄 數著自己身上傷痕還被朋友倒帳千萬

3韓1日援合體現身！基隆黑鳶首場籃球應援 徐賢淑成最佳軍師

去年12月房市交易小回春 全年買氣低迷有望保住26萬戶

