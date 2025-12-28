蘋果2025年外媒評比出爐！「這款」淪年度最失敗產品

蘋果外媒年度評選結果出爐。（示意圖／翻攝自Pexels）





2025年進入歲末，外媒《Macworld》也公布了蘋果年度產品評選。雖然今年的iPhone 17廣受市場好評，但《Macworld》指年度最失敗的硬體產品為Mac Pro，相較於其他Mac系列已更新至M4或M5晶片，Mac Pro仍沿用2023年的M2 Ultra晶片，性能明顯落後，加上售價高達萬元以上，讓許多消費者感到失望。

Mac Pro沿用舊晶片惹議

《Macworld》表示蘋果在今年推出的iPhone 17以高CP值與多項硬體升級獲得肯定，iOS新功能如來電篩選與訊息垃圾過濾也被評為年度亮點，甚至M5晶片在MacBook Pro上的表現也被認為是消費級晶片的里程碑。

廣告 廣告

但《Macworld》分析，2025年Mac Pro並未更新硬體規格，仍沿用兩年前的M2 Ultra晶片，而同期上市的Mac Studio已搭載更強的M3 Ultra晶片，不僅性能大幅提升，價格卻相對更低，直接讓Mac Pro的市場競爭力大幅下降，「對不需要額外擴充卡的用戶來說，Mac Studio可完全取代Mac Pro」。此外，Mac Pro維持高昂售價，消費者卻無法享受最新處理器效能，成為蘋果今年最大的失策，甚至被《Macworld》銳評為「年度失敗產品」。

《Macworld》指出，蘋果Mac系列在今年整體更新不多，但M3 Ultra Mac Studio與M5晶片的推出，使消費者在性能與價格上獲得更大價值。對於原本考慮購買Mac Pro的用戶，專家建議不妨選擇Mac Studio或其他更新款Mac機型，以避免花大錢卻只能使用老舊晶片的尷尬局面。