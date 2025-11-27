蘋果2026放大招！折疊iPhone、觸控Mac齊發「2026關鍵年」產品線完整曝光

蘋果即將迎來改變科技產業的重要一年，根據科技記者Mark Gurman透露，2026年蘋果將推出多達15款創新產品，從首款OLED觸控螢幕Mac、傳聞已久的折疊iPhone，到放棄Qualcomm改用自研5G晶片，每一項新品都足以撼動市場，對於果粉來說，這絕對是值得期待的一年！（文：費司特、圖：Apple提供）

MacBook Pro革命：觸控螢幕時代來臨

最令人振奮的消息是MacBook Pro系列的重大改變，蘋果計劃在2026年底至2027年初推出搭載M6 Pro和M6 Max處理器的高階款MacBook Pro，並將首次引入OLED顯示器以及觸控螢幕設計，這代表著蘋果多年來「Mac不需要觸控螢幕」立場的根本轉變，隨著Apple Intelligence人工智慧功能的加入、iPad應用程序能在Mac上運行，以及與visionOS的互動加強，觸控螢幕將成為更直觀的輸入方式，值得注意的是，新設計將僅限於搭載M6 Pro和M6 Max處理器的高階機型，蘋果正拉大高端與入門款的規格差距。

M5系列穩健升級：上半年推出

M5系列穩健升級：上半年推出

廣告 廣告

在2026年初或上半年，蘋果將率先推出搭載M5系列處理器的產品線更新，這些機型將沿用現有設計，屬於演進型而非革命性的更新，包括M5 MacBook Air、M5 Pro與M5 Max MacBook Pro、M5/M5 Pro Mac mini，以及M5 Max/M5 Ultra Mac Studio，這些都是輕薄筆電、專業工作者工具和創作者工作站的效能升級版本，為想要立即更新設備的使用者提供穩妥的選擇。

iPhone 18 Pro大突破：自研5G晶片問世

2026年秋季的iPhone新品將帶來歷史性突破！蘋果將在iPhone 18 Pro上放棄Qualcomm提供的數據晶片，首次全面使用自研的5G基頻晶片，自研晶片不僅能大幅降低支付給Qualcomm的高額專利授權費用，更能讓蘋果更好地控制產品性能、功耗與整合度，這是蘋果長期追求的垂直整合戰略的重要里程碑，標誌著蘋果在核心技術上擺脫對供應商的依賴。

傳聞多年的折疊iPhone現身

傳聞多年的折疊iPhone終於要在2026年秋季亮相，蘋果一直以來對產品成熟度和使用體驗有著更高的要求。折疊iPhone預計將採用與現有折疊手機不同的設計思維，在螢幕摺痕、鉸鏈耐用度、軟體適配等方面擁有獨到之處。蘋果強大的iOS生態系統和開發者社群，將為折疊iPhone帶來更豐富的應用場景和無縫的使用體驗，有望重新定義折疊手機市場。

iPad與iPhone陣容擴充

iPad與iPhone陣容擴充

iPad系列將迎來多項更新，包括OLED iPad mini、A18 iPad（第12代）和M4 iPad Air，而iPhone中階陣容將新增iPhone 17e機型，定位可能介於標準版與Pro版之間，為消費者提供更多選擇，此外，蘋果還將推出全新智慧家庭顯示器搭配新版Siri，以及首款智慧眼鏡的預覽版本，代表蘋果在擴增實境領域的進一步探索。

Health+訂閱服務正式啟動

蘋果在2026年將推出名為「Health+」的新訂閱服務，包含健康聊天機器人和AI代理協助使用者監測健康狀況，表現不佳的Apple Fitness服務將整合到Health+中，提供更一致的產品組合，這是蘋果在健康醫療領域的重要布局，結合Apple Watch的健康監測功能與AI技術，為使用者提供全面的健康管理方案。

雖然以上資訊來自可靠度較高的來源，但蘋果的產品規畫經常因技術、市場或供應鏈因素而有所調整，對於計畫明年購買蘋果產品的消費者，可根據需求選擇，急需更換設備則選2026年初的M5系列；想體驗最新技術可等待革命性新品；對折疊iPhone感興趣則需等到秋季發表，你最想入手哪一款新品呢？