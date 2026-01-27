蘋果2026預計總推出20款新品？最全懶人包看這！
蘋果在 2026 年初就動作不斷，前前後後加總發現竟然總共要推出 20 款新品！大家先深呼吸，因為這次不僅僅是換換晶片，而是從口袋裡的摺疊機到客廳裡的機器人管家，產品型態大轉彎！今天就讓我來幫大家整理傳聞成一份蘋果的 2026 新品地圖～絕對讓你不錯過任何一個好消息
上半年：平價新勢力與 AI 入門首選
預計在 2026 年初就會先迎來第一波驚喜是大家敲碗已久的 iPhone 17e！這次終於要揮別瀏海、戴上動態島，還會搭載 A19 晶片，讓你用最甜的價格就能享受全套 Apple Intelligence
同場加映的還有教育界殺手——平價版 MacBook，傳聞它會直接內建 iPhone 等級的 A18 Pro 晶片，雖然效能不像 M 系列那麼狂暴，但處理文書、追劇絕對綽綽有餘，重點是價格可能直接殺到 699 美元（約台幣兩萬初），這對學生黨來說簡直是福音呀！
（圖片為 AI 生成）
春季限定：會轉頭的 Home Hub 智慧管家
除了手機和電腦，蘋果今年還把腦筋動到你的客廳！傳聞已久的智慧家居中樞 Home Hub 預計在春季現身。最酷的是，它不是一塊死板板的螢幕，而是配備了「機械手臂」底座，能透過 Face ID 辨識你是誰並自動轉向你，甚至能跟著你在廚房移動，一邊看食譜一邊視訊，讓 Siri 變成一個有形體、有溫度的 AI 小助手，這超方便的設計簡直讓我們的居家生活達到滿分！
秋季重頭戲：摺疊 iPhone 與 2nm 晶片巔峰
等到 9 月，果粉的終極夢幻逸品「iPhone Fold」終於要登場啦！這款摺疊機預計採用書本式設計，展開後擁有接近 8 吋的超大螢幕，完全是把一台 iPad 縮小放進口袋。而且為了追求極致工藝，傳出會採用鈦金屬機身與無摺痕技術
與此同時，iPhone 18 Pro 系列也沒閒著，除了首度換上台積電 2nm 製程的 A20 晶片，連動態島都有機會進一步縮小，甚至把 Face ID 藏進螢幕下，讓整支手機看起來更像一塊純粹的玻璃藝術品，光是想想我的口水就要留下來了
年末大改款：MacBook Pro 的終極進化
你以為發表會完就結束了嗎？不，蘋果可能還會藏個回馬槍喔！雖然上半年才更新過 M5 系列，但傳聞年底會推出大改款的 MacBook Pro
這次不僅換上更猛的 M6 系列晶片，最讓大家瘋狂的是它可能首度換上 OLED 觸控螢幕，機身還會變得更輕薄以及可能自帶 5G 連網功能
這波操作雖然會讓上半年剛買 M5 的人心裡酸酸的，但對於其他年初封緊荷包等待的朋友們來說，這「第一台 OLED Mac」絕對是非常值得的！
你該瞄準哪一台？
這波 2026 新品大軍真的各司其職：
如果你是講求高 CP 值、純文書需求的學生或上班族，上半年那台「平價版 MacBook」和「iPhone 17e」就是你的本命機
如果你是追求生活質感、想體驗 AI 家庭管家的居家派，請鎖定春季的 Home Hub
但如果你們跟小編我一樣是重度科技控且預算充足，那絕對要忍到 9 月，把錢錢留給改變操作體驗的第一支摺疊 iPhone，或是年底那台夢幻規格的 OLED MacBook Pro 喔！
看完我幫大家整理的蘋果新品地圖，哪一款是你心目中的 2026 期待值 NO.1呢？還有想更深入了解哪個產品的詳細流出規格，也歡迎留言告訴我喲～
🌟電獺少女也有 TikTok 了！各類 App 使用密技、即時科技大事、第一手產品把玩心得全都在電獺少女 TikTok 就差你沒關注啦！
