蘋果AI別針要來了？傳最早2027年問世：搭配有「Gemini魂」的新版Siri，AI戰局能扳回一城？
重點一 ：蘋果正開發一款「AirTag 大小」AI 別針裝置，配備雙鏡頭、三麥克風與喇叭，鎖定 2027 年前後問世，被視為下一代穿戴式 AI 入口。
重點二 ：蘋果將在 iOS 27 推出代號「Campos」的新一代 Siri，直接變身系統級聊天機器人，深度整合 iPhone、iPad、Mac 與核心 App，對標 ChatGPT 與 Google Gemini。
重點三 ：面對生成式 AI 落後與 OpenAI、Google 夾擊，蘋果同時押注 AI 別針等新硬體與系統級聊天介面，並調整與 Google 的雲端與模型合作，以守住生態系護城河。
在生成式 AI 競賽一路被外界視為「慢半拍」之後，蘋果正準備打一波軟硬體聯手反擊戰。《The Information》近日報導指出，蘋果近期加速開發一款尺寸接近 AirTag 的 AI 穿戴別針裝置，內建多顆鏡頭與麥克風，目標最早在 2027 年問世。
同時間，《彭博社》則披露，蘋果將在 iOS 27、iPadOS 27 與 macOS 27 之中，推出代號「Campos」的新一代 Siri，直接把目前的語音助理升級為系統層級的聊天機器人，支援網路搜尋、內容生成、圖片創作與檔案分析等功能，背後則大量倚賴 Google Gemini 團隊為蘋果客製的大型語言模型。
這一連串動作顯示，蘋果不再只強調「在功能中悄悄使用 AI」，而是準備推出獨立 AI 裝置與完整聊天介面，正面迎戰 OpenAI 與 Google，在下一階段的裝置型態與系統介面之爭中重新卡位。
AirTag 級 AI 別針：為 AI 代理人打造新型態感知入口
根據《The Information》報導，蘋果內部正在開發的 AI 別針，外觀是一塊扁平圓形的金屬與玻璃組合，大小接近 AirTag、但略厚，背面具備類似 Apple Watch 的磁吸感應式充電介面。正面則配置兩顆攝影鏡頭，一顆為標準焦段、一顆為廣角鏡頭，搭配三組麥克風與內建喇叭，機身側面另設有實體按鍵。
這樣的硬體設定，指向一個明確用途： 讓裝置能隨時捕捉使用者周遭的畫面與聲音，成為 AI 模型的即時感知入口，進一步支援情境理解、環境識別或自動紀錄等應用。 報導指出，蘋果已在嘗試加快開發時程，希望與 OpenAI 預計於 2026 年推出的首款 AI 穿戴裝置形成相互牽制。
不過，AI 別針並非全新市場。2024 年，由兩位前蘋果員工創辦的新創公司 Humane 推出 AI Pin，以掌心投影介面與語音操作為賣點，初期聲量不小，最終卻因回應速度慢、電池續航力不足與實際體驗落差過大，銷量據悉不到一萬台，部分資產後來以 1.16 億美元價格出售給 HP。
這個失敗案例提醒蘋果，僅有新奇的互動形式與 AI 概念遠遠不夠，要打入主流市場，真正關鍵仍在於系統穩定性、續航表現，以及與既有 iPhone、Apple Watch、AirPods 等裝置生態的整合程度。
對蘋果來說，若這款 AI 別針最終成真，意義不只是一件新的穿戴配件，而是為 AI 代理人（AI agent）增加一個持續在線、貼身感知的實體節點，與手機、手錶、未來可能推出的智慧眼鏡共同構成多終端的智慧環境。
在生成式 AI、空間運算與個人助理融合的長期趨勢下，蘋果勢必得在硬體型態上持續實驗，以免關鍵入口被新創與競品搶先。
新一代 Siri：導入Gemini 3，升級「系統級聊天機器人」
在軟體與服務層面，《彭博社》報導，蘋果計畫在今年 WWDC 上正式發表代號「Campos」的新一代 Siri，並於 9 月隨 iOS 27、iPadOS 27（內部代號 Rave）與 macOS 27（代號 Fizz）一同推出。
與現行版本最大不同，是全盤採用當前主流的聊天機器人互動方式：支援文字與語音雙模式、具備多輪對話能力，能主動搜尋網路資訊、生成長短內容、創作圖片，並整理與分析使用者上傳的檔案。
蘋果過去一直刻意淡化「聊天機器人」概念，高層訪談時多次強調，希望將 AI 編織進具體功能，而不是要用戶「離開工作流程、跑去和聊天機器人對話」。然而，隨著 ChatGPT 與 Google Gemini 在全球累積龐大使用規模，蘋果在保留「功能內嵌 AI」的前提下，也將提供一個集中入口，讓使用者能以對話方式處理更廣泛、跨 App 的任務。
報導指出，Campos 將深度整合蘋果核心 App，包括 Mail、Music、Podcasts、TV、Xcode 與 Photos 等。使用者可以用自然語句請 Siri 找出特定照片，並依指定風格調整構圖與顏色，或在郵件 App 內直接要求撰寫關於「下週行事曆安排」的信件，或讓 Siri 自動查找相關活動與往來紀錄。
此外，Campos 具備解析螢幕與視窗內容的能力，能理解當前正在瀏覽的頁面，自動提出下一步操作建議，甚至可能取代目前負責裝置與網路搜尋的 Spotlight 功能，成為統一的系統搜尋與操作中樞。
在技術架構上，Campos 並非完全建立在蘋果自研模型之上，而是大量倚賴與 Google 的合作。報導指出，蘋果使用的是由 Google Gemini 團隊客製的大型模型，內部統稱為「Apple Foundation Models」。
今年稍早、仍沿用現有 Siri 介面的 iOS 26.4 更新，將採用第 10 版模型，參數規模約 1.2 兆；而 Campos 則會搭載能力更強、第 11 版的客製模型，整體表現預期接近 Gemini 3 等級。
為確保運算效能與擴充性，蘋果與 Google 也評估，將 Campos 的部分運算託管在 Google 以 TPU 打造的雲端基礎設施上。這意味著，蘋果在雲端 AI 策略上，從原先強調完全自家 Private Cloud Compute，轉為更務實地引入外部算力與模型，以換取上市時間與技術表現。
AI落後的蘋果，如何靠硬體生態系扳回一城？
Campos 與 AI 別針並列出現，背後是蘋果在生成式 AI 戰局中的壓力與轉向。
2024 年 WWDC 上，蘋果高調宣布「Apple Intelligence」平台，但實際推出進度與效果皆不如市場預期，外界普遍認為蘋果在 AI 應用與開發者生態上的領先優勢逐漸被稀釋。同時，OpenAI 將 ChatGPT 打造成跨平台 AI 入口，月活與週活用戶快速攀升，Google 則持續擴張 Gemini 與 Android 的整合，在系統層級提供多種 AI 助理模式，讓蘋果必須重新思考自身在 AI 時代的「系統角色」。
組織上，蘋果近月已對內部 AI 團隊進行調整，讓過去負責 AI 戰略的 John Giannandrea 退居幕後，由軟體工程負責人 Craig Federighi 收攏權限、統籌 AI 與系統開發，並延攬曾主導 Gemini 工程的 Amar Subramanya 加入，試圖透過人事與架構變化，加快功能落地與跨團隊協作。
無論如何，蘋果真正的考驗將在於：Campos 能否被使用者視為比 ChatGPT 或 Gemini 更自然、也更貼近蘋果生態的主力入口；以及未來若 AI 別針、智慧眼鏡等硬體問世，能否避免 Humane AI Pin 等產品「雷聲大、雨點小」的命運，成為日常生活中真正離不開的系統級助手。
對蘋果而言，這場 AI 轉向既是追趕，也是重新定義自家平台價值的一次關鍵戰役。
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰
