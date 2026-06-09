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蘋果公司日前發表強化版語音助理「Siri AI」，卻宣布因歐盟《數位市場法》限制，暫時無法在歐洲市場推出。對此，歐盟週二強硬回擊，強調法規並未禁止新產品上市，延後推出的決定完全在於蘋果公司，並指責其未能符合互通性標準。

蘋果公司（Apple）週一發表了 iPhone 的人工智慧（AI）重大更新，推出具備自然對話能力、能跨應用程式追蹤資訊的強化版語音助理「Siri AI」。然而，蘋果隨後發表聲明指出，受限於歐盟的《數位市場法》（DMA），目前無法在歐洲地區提供這項新功能。

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針對蘋果的說法，歐盟數位事務發言人 Thomas Regnier 週二予以駁回。他表示，不在歐盟推出 Siri AI 完全是蘋果公司的單方面決定，因為《數位市場法》絕對沒有禁止蘋果在歐盟引入新產品。他強調，問題在於蘋果無法開發出符合歐盟隱私與安全標準的「互通性」解決方案。

根據歐盟法規，全球大型數位公司必須確保其產品具備互通性，這意味著蘋果必須向競爭對手開放其產品功能。Thomas Regnier 透露，蘋果曾試圖申請豁免互通性規則，但遭到歐盟執委會（European Commission）拒絕。歐盟認為，若給予豁免將導致 Siri AI 在 iPhone 上獲得不公平的競爭優勢，讓其他 AI 代理程式失去被使用者選擇的平等機會。

這並非蘋果與歐盟首次因法規問題產生摩擦。蘋果去年曾要求廢除《數位市場法》，並多次將功能延後推出的責任歸咎於歐盟的監管政策。目前雙方在科技創新與市場公平競爭之間，仍存在顯著的分歧。

原文出處：蘋果AI功能進軍歐洲受阻？歐盟反擊：延後推出是公司自己的決定

本文由AI協作，經編輯審核後發布