蘋果AI團隊換帥！前微軟高層空降 衝生成式技術

美國科技龍頭蘋果公司週一（12/1）宣布，該公司人工智慧（AI）團隊副總裁賈南德瑞亞即將卸任，將由前微軟高層蘇巴曼亞接任，顯示出這家iPhone手機製造商正力圖擺脫在先進AI領域競賽中起步緩慢的困境。

蘋果聲明指出，負責機器學習與AI策略的資深副總裁賈南德瑞亞（John Giannandrea）將擔任公司顧問，直至明年春季退休。接替該職位的蘇巴曼亞（Amar Subramanya）則於6個月前從Google跳槽至微軟擔任副總裁，他在前東家任職期間曾參與開發Gemini聊天機器人。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示：「AI長期以來一直是蘋果戰略的核心，我們很高興地歡迎蘇巴曼亞加入⋯⋯並將他非凡的AI專業知識帶到蘋果。」

英國《金融時報》指出，蘋果AI部門高層變動之際，正值賈南德瑞亞因推動生成式AI的策略受挫而面臨猛烈批評。這項技術正是Gemini和ChatGPT等競爭對手產品的核心基礎。近年來，隨著聊天機器人迅速普及，蘋果在追趕技術進程與推出AI工具方面顯得步履蹣跚。

賈南德瑞亞於2018年加入蘋果，此前他曾主導將AI整合至Google搜尋引擎與Gmail等產品。在蘋果任職期間，他負責蘋果語音助理Siri的研發，並推動AI技術在裝置中的整合應用，但今年稍早因AI升級進度緩慢，他已不再負責Siri的相關業務。

蘇巴曼亞將向蘋果軟體工程資深副總裁費德里吉（Craig Federighi）匯報工作。據報導，此次人事變動正值公司董事會加速推進庫克的繼任計劃之際，而費德里吉被普遍視為接任執行長的可能候選人。

此番人事變動也是科技龍頭與OpenAI等新創企業間激烈爭奪AI人才的最新戰況。蘇巴曼亞是今年稍早被微軟從Google挖角的20多名研究員之一，微軟執行長納德拉（Satya Nadella）近期曾特別提到蘇巴曼亞，強調他將協助微軟在重整與OpenAI關係後，擴展公司的內部研發能力。

