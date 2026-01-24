蘋果AI家庭新品動起來！外界看好「HomePad」春季現身

【記者趙筱文／台北報導】市場再度傳出，Apple 正準備為智慧家庭產品線端出新菜。外媒最新消息指出，蘋果研發中的全新觸控式家庭裝置，可能命名為「HomePad」或「HomePod Touch」，最快將於今年春季登場，有望成為2026年Apple Home陣營的首款重點新品。

根據外媒《The Information》報導，蘋果內部正同步推進多項AI硬體計畫，其中一款主打居家使用的新品，將結合小尺寸顯示螢幕與喇叭設計，並以AI功能為核心賣點。消息人士透露，該裝置最快「今年春季」就會亮相，時間點明顯比先前市場預期更為明確。

這款產品其實早在2024年就曾被《Bloomberg》科技記者Mark Gurman點名，當時外界普遍預期，會隨著Siri的AI大改版一同推出。不過，隨後因Siri新功能延期，相關硬體也一度被迫踩煞車，上市時程轉趨保守。

如今情勢出現變化。市場盛傳，蘋果即將在今年春季透過iOS 26.4推出「強化版」Siri，主打更進階的生成式AI與對話能力，這也被視為HomePad能否正式登場的關鍵拼圖。一旦軟體條件成熟，硬體自然水到渠成。

至於產品外型細節，《The Information》提到裝置可能具備可旋轉底座，不過Gurman隨後澄清，所謂「機械旋轉底座」應屬另一款明年才會推出的獨立產品，與HomePad並非同一裝置，其餘如觸控螢幕、居家中控定位等方向，則與既有傳聞大致一致。

整體來看，隨著蘋果AI布局逐步到位，加上與 Google 的AI合作已正式浮上檯面，市場普遍認為，HomePad於今年春季實際亮相的可能性正在升高。這款新品是否能成為客廳中的「智慧中樞」，也將成為外界接下來關注的焦點。

