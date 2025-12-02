蘋果AI負責人卸任「前微軟高層接棒」 疑為Siri失敗負責

蘋果公司宣布，現任負責機器學習與人工智慧策略的高級副總裁約翰·賈南德里亞（John Giannandrea）將卸任。圖／翻攝自蘋果官網

蘋果公司宣布，現任負責機器學習與人工智慧策略的高級副總裁約翰·賈南德里亞（John Giannandrea）將卸任，而微軟前高層阿馬爾·蘇布拉馬尼亞(Amar Subramanya)將接棒他的位置，外界認為賈南德里亞的離職可能是替Siri的失敗負責。

蘋果公司發布新聞稿表示，現任負責機器學習與人工智慧策略的高級副總裁約翰·賈南德里亞（John Giannandrea）將卸任，並於2026年春季正式退休，接替他位置的，將是新加入蘋果的人工智慧副總裁阿馬爾·蘇布拉馬尼亞（Amar Subramanya）。

蘋果說明，蘇布拉馬尼亞將直接向軟體工程高級副總裁克雷格·費德里吉（Craig Federighi）匯報，負責領導蘋果在基礎模型、機器學習研究與AI安全等核心領域的發展。蘋果指出，蘇布拉馬尼亞擁有深厚產業經驗，曾任微軟企業副總裁，也在Google任職長達16年，離任前負責Gemini Assistant工程。

此次調整也伴隨組織架構再分工，賈南德里亞原先管理的部分團隊將移交給首席運營官薩比赫·汗（Sabih Khan）與服務部門高級副總裁艾迪·庫（Eddy Cue），涵蓋AI基礎設施、搜尋與知識等領域，以強化跨部門整合。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，感謝賈南德里亞在過去多年推動蘋果AI發展的貢獻，並期待蘇布拉馬尼亞加入費德里吉的團隊後，為Apple Intelligence帶來新動能。庫克也強調，費德里吉在推動個人化Siri等AI項目上扮演關鍵角色。蘋果表示，此番高層調整將有助加速AI能力提升，持續打造「智能、可信賴且高度個人化」的使用體驗。

據悉，賈南德里亞自2018年加入蘋果以來，一直是公司AI與機器學習布局中的核心人物，建立團隊並主導基礎模型、搜尋技術、研究與AI基礎設施等領域。然而他的離任正值蘋果在Siri升級上遭遇重大延誤之後。原定於2024年WWDC發布的全新Siri系統因開發進度受挫，蘋果已於2025年初宣布將相關功能推遲至2026年春季。

然而這波延遲引發蘋果AI團隊內部的高階與核心人才離職潮，也促使公司加快Siri改造計畫，市場普遍預期，蘋果正與Google洽談採用更先進的Gemini技術，以支援新版Siri與Apple Intelligence。



