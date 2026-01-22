蘋果AI Pin復活 搭載多鏡頭、麥克風等 台鏈振奮

外媒報導，蘋果正祕密研發一款新AI穿戴式裝置，外型類似別針，尺寸和AirTag相仿，並搭載多個鏡頭、麥克風與揚聲器，並可以無線充電，最快2027年推出。業界研判，蘋果這款新品很可能是讓曾經轟動市場，但後來黯然退場的AI Pin重出江湖。

蘋果打造全新AI Pin概念產品，業界看好在蘋果品牌力號召下，有望讓AI Pin「大復活」。隨著新裝置搭載更多鏡頭、麥克風等元件，引爆新一波拉貨潮，菱生（2369）、英濟、華晶科、揚明光等台廠有望喜迎新商機。

其中，英濟的微型雷射光機產品是AI Pin重要元件，已有出貨實績。華晶科、揚明光分別是產品鏡頭與投影成像要角，華晶科更與高通緊密合作，跨足AI智慧視覺影像解決方案；揚明光是全球最大微投影模組大廠，市占率逾三成。

一般預料，蘋果這款新AI裝置將主打聲控、即時語音翻譯等AI應用，讓微機電（MEMS）相關應用更受矚目，台廠中，菱生是國內最早布局MEMS元件後段封測領域業者，後市看俏。

美國科技媒體The Information引述知情人士報導，蘋果AI別針外型設計為扁薄圓碟形狀，外殼材質為鋁和玻璃，正面有兩個鏡頭，標準與廣角攝影鏡頭各一個，內建三個麥克風，喇叭由邊緣的實體按鍵控制，充電方式類似Apple Watch，計劃上市初期製造約2,000萬個，但目前不清楚是否需要與蘋果旗下其他產品搭配使用。

業界指出，從外型、硬體裝置等研判，蘋果這款AI別針很可能就是曾經轟動市場，但後來黯然退場的AI Pin相關概念產品。

事實上，AI Pin與蘋果確實有淵源。AI Pin由兩名蘋果離職工程師創辦的Humane公司於2024年推出，發表初期因創新的應用方式與極具可攜性的特性，吸引市場目光，一度被看好有望取代智慧手機，甚至被外界認為是「iPhone殺手」，但最終該公司被美商惠普以1.16億美元收購，自此銷聲匿跡。

如今蘋果擬開發AI Pin概念產品，頗有讓該裝置死灰復燃的意味。業界分析，當年Humane推出AI Pin時，全球軟硬體技術尚未成熟，AI語言模型甚至還在起步階段，而且該公司並沒有像蘋果一樣的軟硬體完整生態系，市場接受度自然較低；但蘋果擁有巨大的品牌影響力以及成熟的生態系，很可能在市場上獲得成功。

隨著蘋果打造該新品計畫，透露看好AI穿戴式裝置的市場商機，因此即使Humane的失敗案例仍不遠矣，蘋果依然勇於投入此一項目的發展，且初期產能高達2,000萬個，似乎是有備而來。

