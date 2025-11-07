蘋果AirPods即時翻譯12月登陸歐盟！ 精通9語言包含繁中

AirPods即時翻譯12月歐盟上線。（圖／Apple官網）

美國科技巨擘蘋果（Apple）近日宣布，藍牙無線耳機AirPods「即時翻譯」（Live Translation）功能，延宕數月將於12月正式在歐盟地區上線，讓使用者能在面對面交流時，即時跨語言溝通。該功能目前已開放給開發者測試，後續將針對一般用戶提供公開測試版。

據官方公告，即時翻譯功能支援AirPods Pro 3、AirPods Pro 2以及具備主動降噪（ANC）的AirPods 4，能在多種語言間進行現場對話。此功能結合Apple Intelligence與先進的運算音訊技術，提供擴音、直接的溝通體驗，無論是在旅途中、工作或校園協作場合，甚至與親友閒聊時，都能自然保持聯繫。

當雙方都佩戴支援該功能的AirPods並連接iPhone時，即時翻譯可提供流暢的對話體驗。主動降噪可降低對方原聲音量，讓使用者更容易專注於翻譯內容，同時保持自然的交談感。如果對方未使用AirPods，用戶也可在iPhone上顯示即時翻譯文字，方便雙方溝通。

此外，即時翻譯功能也整合進Messages、FaceTime及電話通話功能中，無論是文字訊息或語音對話，都可即時翻譯。由Apple Intelligence驅動的即時翻譯以裝置端處理方式運作，確保使用者隱私受到保護。

目前，該功能支援英文、法文、德文、葡萄牙文、西班牙文、義大利文、中文（含繁體與簡體）、日文及韓文。使用者需搭配支援Apple Intelligence的iPhone並升級至 iOS 26.2。此功能先前已在美國及其他特定國家推出，但由於歐盟的《數位市場法》（Digital Markets Act）規範要求，該功能在歐洲市場的上線時間較其他地區略有延後。

即日起，開發者可透過Apple Developer Program（developer.apple.com）進行測試，而一般用戶則可稍後透過Apple Beta Software Program（beta.apple.com）體驗公開測試版，而部分功能可能因地區或語言限制而無法使用。

