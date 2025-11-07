蘋果AirPods即時翻譯12月登陸歐盟！ 精通9語言包含繁中
美國科技巨擘蘋果（Apple）近日宣布，藍牙無線耳機AirPods「即時翻譯」（Live Translation）功能，延宕數月將於12月正式在歐盟地區上線，讓使用者能在面對面交流時，即時跨語言溝通。該功能目前已開放給開發者測試，後續將針對一般用戶提供公開測試版。
據官方公告，即時翻譯功能支援AirPods Pro 3、AirPods Pro 2以及具備主動降噪（ANC）的AirPods 4，能在多種語言間進行現場對話。此功能結合Apple Intelligence與先進的運算音訊技術，提供擴音、直接的溝通體驗，無論是在旅途中、工作或校園協作場合，甚至與親友閒聊時，都能自然保持聯繫。
當雙方都佩戴支援該功能的AirPods並連接iPhone時，即時翻譯可提供流暢的對話體驗。主動降噪可降低對方原聲音量，讓使用者更容易專注於翻譯內容，同時保持自然的交談感。如果對方未使用AirPods，用戶也可在iPhone上顯示即時翻譯文字，方便雙方溝通。
此外，即時翻譯功能也整合進Messages、FaceTime及電話通話功能中，無論是文字訊息或語音對話，都可即時翻譯。由Apple Intelligence驅動的即時翻譯以裝置端處理方式運作，確保使用者隱私受到保護。
目前，該功能支援英文、法文、德文、葡萄牙文、西班牙文、義大利文、中文（含繁體與簡體）、日文及韓文。使用者需搭配支援Apple Intelligence的iPhone並升級至 iOS 26.2。此功能先前已在美國及其他特定國家推出，但由於歐盟的《數位市場法》（Digital Markets Act）規範要求，該功能在歐洲市場的上線時間較其他地區略有延後。
即日起，開發者可透過Apple Developer Program（developer.apple.com）進行測試，而一般用戶則可稍後透過Apple Beta Software Program（beta.apple.com）體驗公開測試版，而部分功能可能因地區或語言限制而無法使用。
看更多 CTWANT 文章
為千萬家產嗜血砍姊妹！目睹丈夫犯案 兇嫌妻崩潰哭喊：我該怎麼辦？
王子遭爆美國行「精打細算」想當免費仔 靠人氣拚贊助「費用全免」最終槓龜
當母親的面把姊姊砍死 三重狠男「後悔了」移送地檢
其他人也在看
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 4 小時前
全支付爆盜刷潮！高嘉瑜再噴大全聯「卸責」：個資外洩最高罰1500萬
全聯旗下電子支付平台「全支付（PX Pay Plus）」擁有超過600萬名會員，近來卻被爆資安疑雲，有用戶投訴遭駭客入侵，一夜被盜刷逾20筆、損失超過新台幣8萬元。針對全聯僅以一紙聲明回應、將防詐責任歸咎消費者，前立委高嘉瑜今（11/6）日在臉書痛批，大全聯推卸責任，要求主管機關介入調查，是否早已發生個資與信用卡資料外洩？太報 ・ 18 小時前
全支付爆盜刷潮！聲明強調「無任何資料外洩」
全支付近期屢傳詐騙、盜刷問題，對此，全支付回應，該事件為外部詐騙集團近期假冒多家知名品牌或金融機構名義，製作極為相似的「釣魚網站」或傳送假活動連結，引導民眾輸入個資、OTP驗證碼或信用卡資料，進而造成盜刷等損失。此事件與全支付系統安全無關，更非全支付資料外洩所致。中時財經即時 ・ 1 天前
全支付爆盜刷潮！資安專家：暗網賣管理員帳密
全支付爆盜刷潮！資安專家：暗網賣管理員帳密EBC東森新聞 ・ 1 天前
3大電信「4G吃到飽」要下架？千萬用戶慌了 真相曝光
外傳4G吃到飽要下架，讓千萬用戶十分恐慌。國民黨立委王鴻薇日前表示，遠傳電信、台灣大哥大從本月開始全面停售經銷通路4G吃到飽的方案，只剩下直營門市、網路申辦，消費者擔心中華電信也會跟進。對此，交通部長陳世凱、NCC主秘黃文哲回應了。鏡報 ・ 2 小時前
先別急！蘋果iOS 26.1更新「傳多項災情」 網友建議策略出爐
即時中心／林耿郁報導蘋果公司本（11）月正式發布iOS 26.1正式版更新，帶來繁體中文版本的Apple Intelligence、Liquid Glass透明度調整、視覺智慧、即時翻譯等多項重磅更新，並修補近50項系統漏洞。然而，更新後不少使用者反映，出現網路延遲異常（爆Ping）、手機過熱、AI語言包下載失敗等問題，災情陸續傳出。民視 ・ 1 天前
全支付「盜刷事件」頻傳掀恐慌 官方急發4點聲明
在行動支付滲透生活每一角落的今天，「便利」與「風險」之間的界線，似乎正變得越來越模糊。近期，一則網友控訴遭「全支付」連續盜刷20多筆、損失超過8萬元的貼文，在社群上掀起震撼。更有傳言指稱「暗網上出現全支付使用者資料庫」，引發消費者對資安外洩的恐慌。全支付今（6）日發布4點聲明駁斥外洩傳聞，強調「系統運作一切正常」，並指部分網傳內容「未經查證、不實詆毀」，公司......風傳媒 ・ 17 小時前
中國統戰App爆2.8萬台人「一鍵投誠」 國台辦：網友個人創意
網路日前瘋傳中國工程師製作一款《歸家》App，號稱可以讓台灣民眾、軍人「一鍵登記投誠祖國」，一度還聲稱台北已有2萬8000人登記，被陸委會指出是境外假訊息，目的是要擾亂台灣人心。中國國台辦今（5日）表示，該款App只是網友個人創意，反映出兩岸同胞實現「祖國」完全統一的熱切期盼，無關認知作戰。鏡新聞 ・ 1 天前
Google Maps加入Gemini對話式導航 轉彎處顯示地標不怕走錯路
過去駕駛時須時常查看手機螢幕，增加操作不便與潛在風險，如今用戶只需說出「Hey Google」即可啟動 Gemini，進行多步驟語音查詢。例如可問「我路線上有沒有幾公里內、停車方便的平價日本餐廳？」，進一步追問餐廳是否有停車位、熱門菜色等，最後說出「好，就去那裡」，系統便...CTWANT ・ 7 小時前
中國投誠APP又來了！北市登錄人數最多 顏若芳要求蔣萬安：緝查開發者
日前在社群平台上傳出有中國工程師研製「歸家」APP，稱可讓我國軍民「一鍵投誠」，而後經陸委會查證確定「查無此APP」使外界質疑其真偽，不過，台北市議員顏若芳今（5）日於質詢時卻披露了一款名為「台灣投誠」的網頁版APP，痛批有心人士刻意以身試法、擾亂民心，並要求北市警局全面查緝的同時，也應轉知國安單位徹查。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全支付聲明：消費者個資安全無虞 對不實言論保留法律告訴權
有網友在社群平台發文指「暗網」有在販售全聯、全支付使用者的資料庫。全支付今天嚴正聲明，請民眾注意近期網路各種詐騙行為，全支付消費者的資料安全無虞，針對部分社群不實的言論，將保留法律告訴權，呼籲社群已轉載的人員，立即刪除相關文字，也呼籲外界勿再散播、轉傳或引用不實資訊，以免觸法。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
「鳳凰颱風」將生成！ 是否襲台？「這天」是關鍵｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播王鈺婷。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
車主注意！eTag新增「3大新功能」 報帳、開發票一鍵搞定
為解決差旅族群報帳繁瑣、耗時的痛點，遠通電收宣布旗下uTagGo App「發票／報帳專區」全面升級，提供自動扣款、發票快速寄送與統編補正3大新功能。用戶可直接透過App勾選停車交易紀錄並寄送電子發票，實測最快不到一分鐘即可完成報帳流程，大幅減少以往繞行繳費機、列印紙本發票的麻煩。遠通電收延伸事業處協理許耀勳指出，許多商務用戶強調效率，但傳統報帳流程往往讓車主......風傳媒 ・ 1 天前
快訊／全支付爆個資外洩被暗網販售！官方急發聲明：不實言論將提告
全支付爆出盜刷潮，更有網友在社群平台爆料全支付資料庫洩漏，有不法人士在暗網販售使用者個資，對此，全支付今(6)日發聲明嚴正澄清，相關貼文內容並非事實，消費者資料安全無虞，針對部分社群不實言論將保留法律告訴權，另外針對盜刷事件，全支付強調與全支付系統安全無關，更非全支付資料外洩所致。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
上海兄弟「撞臉」中信兄弟 中信育樂：不知情｜#鏡新聞
中國為了發展棒球，成立中國棒球城市聯賽，叫做CPB，預計明年開打，但根據網路流出的創始隊資訊，其中有一支叫上海兄弟，隊徽和中信兄弟相似度超高，主視覺也是黃色，引起球迷反彈。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
明道中學學生稱霸TIRT迷宮機器人賽 三隊齊上榜
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】在2025桃園國際創新機器人節「TIRT全國迷宮機器人競賽」中，明道中學技互傳媒 ・ 5 小時前
雙模式切換精準原音！EDIFIER MR5專業監聽喇叭登場 價格居然超甜
知名音響耳機 EDIFIER推出全面升級的 MR5 專業監聽喇叭，以親民的價格提供專業級聲音創作設備。MR5 專業監聽喇叭更具備「監聽模式」與「音樂模式」的雙模式切換功能，一鍵按鈕即可在專業創作與日常聆聽之間靈活轉換。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
小心個資外洩！ 政院提醒「歸家」App可能會詐騙民眾的個資
網傳中國工程師製作一款「歸家」App，號稱可以讓台灣民眾、軍人「一鍵登記投誠祖國」，還聲稱已有2萬8000人登記，我陸委會指出是境外假訊息，目的是要擾亂台灣人心。行政院發言人李慧芝今(11/6)日表示，事實上這種意義不明的APP不但是認知作戰，他實際上也可能會詐騙民眾的個資。太報 ・ 23 小時前
全支付遭假冒釣魚攻擊 官方強調「無資料外洩」
零售通路巨頭全聯旗下電子支付「全支付」近期遭不法人士假冒品牌或金融機構，製作釣魚網站或假活動連結，引導民眾輸入個資、OTP驗證碼或信用卡資料，造成盜刷損失。對此，全支付今（6）日發布聲明強調，系統運作正常，內部資安防護機制穩健，並無任何資料外洩情形，資金安全無虞。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前
Google地圖將加入Gemini AI 開啟「對話式導航」5大功能一次看
Google地圖將加入Gemini AI 開啟「對話式導航」5大功能一次看EBC東森新聞 ・ 2 小時前