蘋果App隱私政策涉排擠競爭者 義大利開罰36億

義大利市場競爭管理局(AGCM)今天(22日)表示，美國科技巨頭蘋果公司(Apple)涉嫌濫用其在手機應用程式(App)市場的主導地位，將處以9800萬歐元(約新台幣36億元)罰鍰。

法新社報導，義大利市場競爭管理局在聲明中指出，蘋果在App Store中具有絕對支配地位，該公司卻從2021年4月起針對第3方app開發者實施「更嚴格的隱私政策」，限制了這些業者的發展。

報導指出，蘋果對第3方app強加「App追蹤透明度」(App Tracking Transparency，ATT)提示，該功能要求App必須透過彈出視窗取得用戶同意，才能追蹤用戶在網路上的活動，藉此蒐集資訊來進行廣告精準投放。

義大利市場競爭管理局表示，蘋果「單方面」針對第3方app強加這項用戶隱私保護功能，對競爭對手祭出限制的同時，另一方面卻推廣自家的廣告服務。

事實上，這並非蘋果首次因隱私政策遭受挫敗。今年稍早，法國反壟斷機構已因ATT功能對蘋果開罰1.5億歐元(約新台幣55億元)；其他歐洲國家也已發起類似調查。