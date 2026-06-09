蘋果iOS 27來了！10大升級一次看 支援名單與淘汰機型曝光
蘋果在全球開發者大會（WWDC 2026）正式揭曉新一代作業系統，包括iOS 27、iPadOS 27、macOS 27與watchOS 27。今年更新方向不再聚焦單一革命性功能，而是著重於系統效能提升、人工智慧整合與使用體驗優化。其中iPhone用戶最關心的升級支援政策維持不變，但部分iPad、Apple Watch及Mac裝置則被排除在新版系統之外。
iOS 27強化效能與AI體驗
蘋果表示，iOS 27針對底層架構進行多項調整，讓App啟動速度最高提升30%，系統操作與功能切換也更加順暢。同時AirDrop傳輸效率進一步升級，大型檔案、照片與影片分享速度最高可增加80%。
除了新機受惠外，蘋果也透過新的CPU排程技術改善舊款iPhone的執行效率，讓較早期裝置在日常使用時擁有更好的反應速度，有助延長產品使用週期。
在介面方面，去年推出的Liquid Glass設計語言新增透明度調整功能，使用者可依個人需求在視覺效果與閱讀清晰度之間取得平衡。
Siri結合Apple Intelligence
搜尋功能也是本次更新重點之一，iOS 27採用全新搜尋索引架構，提升Spotlight搜尋速度與精準度，郵件搜尋體驗也同步改善。
AI應用則持續擴大，新版Siri結合Apple Intelligence後，能理解螢幕顯示內容、使用情境以及App操作流程，進一步協助用戶完成跨App任務與日常工作安排。
此外，Apple Intelligence也新增自動校對、Write with Siri等功能，照片App則加入Clean Up、Extend與Reframe等AI編輯工具，並延伸至郵件、訊息、Safari與捷徑等原生應用程式。
iCloud共享相簿跨平台開放
蘋果也首度開放Android與Windows用戶加入iCloud共享相簿，讓不同平台使用者能共同瀏覽與分享完整解析度的照片及影片，進一步強化跨裝置協作體驗。
另外，健康App新增經期、圍停經與更年期追蹤功能；AirPods支援CustomEQ自訂等化器設定；Apple Maps則進一步優化Flyover空拍瀏覽效果。
iPhone全數續留 iPad部分舊機遭淘汰
在裝置支援方面，iOS 27延續與iOS 26相同的支援政策，沒有新增淘汰機型。換句話說，包括iPhone 11系列以及第二代iPhone SE在內，所有可升級iOS 26的iPhone都能安裝iOS 27。
相較之下，iPadOS 27開始縮減支援範圍，包括iPad mini（第5代）、iPad（第8代）、iPad Air（第3代）以及第一代11吋iPad Pro等機種都無法升級新版系統。
目前可升級iPadOS 27的裝置涵蓋第二代11吋iPad Pro以上機型、第四代12.9吋iPad Pro以上機型，以及第9代iPad、iPad mini第6代與後續產品。
watchOS 27大幅調整支援名單
今年變動最明顯的產品線則是Apple Watch，蘋果確認，Apple Watch SE第2代、Series 6、Series 7、Series 8以及第一代Apple Watch Ultra皆無法升級watchOS 27。
新版watchOS目前支援Apple Watch Series 9、Series 10、Series 11，以及Ultra 2與Ultra 3等機型，並須搭配已升級至iOS 27的iPhone 11系列或第二代iPhone SE以上裝置使用。
macOS 27全面轉向Apple Silicon
Mac平台方面，macOS 27「Golden Gate」正式告別Intel處理器時代，未來僅支援Apple Silicon架構設備。
這意味著所有Intel Mac將停留在現有系統版本，無法升級macOS 27。新版系統支援範圍涵蓋2020年後推出的Apple Silicon版MacBook Air、MacBook Pro、Mac mini，以及2021年後的iMac、2022年後的Mac Studio與2023年後的Mac Pro等產品。
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