蘋果iPhone 18 Pro最新爆料曝光 透明背蓋有望上陣

（記者周德瑄／綜合報導）蘋果下一代旗艦 iPhone 18 系列的開發進度再度傳出新消息。根據多方供應鏈與科技爆料指出，蘋果正在測試多款原型機，其中 iPhone 18 Pro 系列主打可變光圈鏡頭與 HIAA 微型挖孔設計，外觀則可能採用透明背蓋設計；頂規版本 iPhone 18 Pro Max 更傳出將首次導入不鏽鋼外殼電池，以提升散熱與安全性能。

示意圖／蘋果測試鋼殼電池設計，可能使機身略重，但散熱效能更佳。（翻攝自 9TO5MAC）

廣告 廣告

根據微博爆料者「數碼閒聊站」透露，蘋果近期在內部測試的 iPhone 18 原型機包含多種設計方案，HIAA 技術可讓前鏡頭開孔更小，使螢幕顯示更完整；相機部分，主鏡頭正在評估具可變光圈功能的新模組，能依照環境光線自動調整進光量與景深，拍攝時可創造更自然的背景虛化效果。韓媒《ET News》指出，蘋果預計在 iPhone 18 Pro 系列正式量產這項新技術，為影像風格帶來更多彈性。

外觀設計方面，iPhone 18 Pro 系列預計延續橫向長條型鏡頭模組，但背蓋有望改為半透明或全透明材質，強調科技感與辨識度。消息指出，Pro Max 版本更將搭載新型鋼殼電池，這種設計相比傳統塑膠包覆電池，具有更佳的耐衝擊性與導熱能力，能有效改善散熱表現與電池壽命，不過也可能讓機身重量略有增加。

除了 Pro 系列，蘋果也同步開發第二代 iPhone Air，該機定位介於標準版與 Pro 之間，維持輕薄設計，搭載 6.5 吋高刷新率螢幕與 Face ID 臉部辨識功能，後置橫向相機模組，並考慮新增 4800 萬畫素主鏡頭或超廣角鏡頭，以提升中階市場競爭力。

根據供應鏈透露，蘋果計畫於 2026 年秋季同時發表四款新機，分別為 iPhone 18 Air、iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max，以及備受矚目的首款摺疊螢幕 iPhone；而標準版 iPhone 18 則可能延後至 2027 年上半年才會登場，顯示蘋果正持續擴大產品線，進一步區隔不同消費族群。

更多引新聞報導

網瘋傳「裸擁照」疑似王子粿粿 浴室比對照曝光！名嘴揭關鍵一致處

「解開褲子逼她摸」公園噁男強迫清潔工口交 丟30元封口下場慘！

