蘋果iPhone 18 Pro最新爆料曝光 透明背蓋有望上陣
（記者周德瑄／綜合報導）蘋果下一代旗艦 iPhone 18 系列的開發進度再度傳出新消息。根據多方供應鏈與科技爆料指出，蘋果正在測試多款原型機，其中 iPhone 18 Pro 系列主打可變光圈鏡頭與 HIAA 微型挖孔設計，外觀則可能採用透明背蓋設計；頂規版本 iPhone 18 Pro Max 更傳出將首次導入不鏽鋼外殼電池，以提升散熱與安全性能。
示意圖／蘋果測試鋼殼電池設計，可能使機身略重，但散熱效能更佳。（翻攝自 9TO5MAC）
根據微博爆料者「數碼閒聊站」透露，蘋果近期在內部測試的 iPhone 18 原型機包含多種設計方案，HIAA 技術可讓前鏡頭開孔更小，使螢幕顯示更完整；相機部分，主鏡頭正在評估具可變光圈功能的新模組，能依照環境光線自動調整進光量與景深，拍攝時可創造更自然的背景虛化效果。韓媒《ET News》指出，蘋果預計在 iPhone 18 Pro 系列正式量產這項新技術，為影像風格帶來更多彈性。
外觀設計方面，iPhone 18 Pro 系列預計延續橫向長條型鏡頭模組，但背蓋有望改為半透明或全透明材質，強調科技感與辨識度。消息指出，Pro Max 版本更將搭載新型鋼殼電池，這種設計相比傳統塑膠包覆電池，具有更佳的耐衝擊性與導熱能力，能有效改善散熱表現與電池壽命，不過也可能讓機身重量略有增加。
除了 Pro 系列，蘋果也同步開發第二代 iPhone Air，該機定位介於標準版與 Pro 之間，維持輕薄設計，搭載 6.5 吋高刷新率螢幕與 Face ID 臉部辨識功能，後置橫向相機模組，並考慮新增 4800 萬畫素主鏡頭或超廣角鏡頭，以提升中階市場競爭力。
根據供應鏈透露，蘋果計畫於 2026 年秋季同時發表四款新機，分別為 iPhone 18 Air、iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max，以及備受矚目的首款摺疊螢幕 iPhone；而標準版 iPhone 18 則可能延後至 2027 年上半年才會登場，顯示蘋果正持續擴大產品線，進一步區隔不同消費族群。
更多引新聞報導
網瘋傳「裸擁照」疑似王子粿粿 浴室比對照曝光！名嘴揭關鍵一致處
「解開褲子逼她摸」公園噁男強迫清潔工口交 丟30元封口下場慘！
其他人也在看
星巴克買一送一！伯朗咖啡85度C買2送1CAMA下殺一折雙11優惠追起來
買一送一,咖啡優惠,伯朗咖啡,CAMA 本週星巴克優惠除了外送優惠與uniopen聯名卡週一優惠，因應雙11購物節，星巴克也在11月11日推出買一送一好友分享日優惠，記得找好朋友、好同事一起分享。景點+ ・ 3 小時前
多家「4G吃到飽方案」將停售？ 3大電信回應了
多家「4G吃到飽方案」將停售？ 3大電信回應了EBC東森新聞 ・ 1 天前
最美直式小摺在這！motorola razr 60 Ultra 摺疊機開箱體驗分享
摺疊手機在這幾年廣受矚目，甚至傳言蘋果也將於 2027 年進入這個市場！然而，根據市調機構 IDC 最新報告，2024 年第四季 Motorola 以 44.5% 的全球市佔率3C 部落客林小旭 ・ 11 小時前
婚變後上闆妹直播惹議！陶晶瑩直言：范姜彥豐「形象重傷」
（記者張芸瑄／綜合報導）藝人范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒，范姜彥豐近日與網紅「天后闆妹」合體開直播，期間手中拿著 […]引新聞 ・ 1 天前
路人嚇瘋！雲林男腳控電動車、手吃泡麵 網朝聖封「時間管理大師」
【緯來新聞網】雲林鄉間道路近日出現誇張一幕，一名男子竟在騎乘電動車時「邊騎邊吃泡麵」，誇張行徑被後方緯來新聞網 ・ 1 天前
蘋果計劃擴展 iPhone 衛星功能？傳送圖片、輔助收訊以及有遮擋環境使用
iPhone 上的衛星功能顯然還有不小的改進空間，根據彭博 Mark Gurman 最新的電子報，蘋果似乎打算進一步對該技術加以利用。Yahoo Tech ・ 2 小時前
范姜婚變粿粿「1舉動」陶晶瑩傻眼了！媒體人：好感度瞬間下滑
台灣男星范姜彥豐控訴粿粿婚內出軌、偷吃好友王子（邱勝翊）一事，在網路上掀起極大討論，大家都一面倒聲援范姜。日前，范姜竟無預警登上好友「天后闆妹」的直播，甚至對自我婚姻調侃，然而，這項舉動看在資深媒體人吳小帽眼中，認為相當不妥，對他形象是扣分的。中時新聞網 ・ 1 天前
三星：穿戴睡眠呼吸中止檢測功能 獲准在台上線
（中央社記者江明晏台北10日電）三星電子今天宣布，Samsung Health Monitor應用程式的睡眠呼吸中止檢測功能，已獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署核准，即日起在台灣上線，盼穿戴式裝置進一步協助監測與改善睡眠狀況。中央社 ・ 2 小時前
讀取速度最高達 400MB/s！Sandisk 推出全球最小 1TB USB-C 隨身碟
Sandisk 宣布推出全球最小的 1TB USB-C 隨身碟，名為 SANDISK Extreme Fit USB-C Flash D科技新報 ・ 4 小時前
為何RBR選擇在Verstappen領先時要他進站換胎
稍早舉行的巴西GP中，自Pit Lane起跑的Max Verstappen，一度在第51圈Lando Norris進站之後晉升第一的位置，然而Red Bull Racing卻選擇讓他放棄領先地位三度進站換胎Racingnet ・ 4 小時前
《暗黑破壞神4》中國測試服大和諧！血變黃色、骷髏變石頭、屍體變稻草人
《暗黑破壞神4》中國伺服器先前正式宣布於 12 月 12 日上線，也展開預約以及先行測試，不過測試馬上就做出了符合中國國情的修改引起討論，包括血與屍體通通不見地上乾乾淨淨，原本可搜索的 NPC 遺骸等變成了稻草人、骷髏系怪物成了石頭人，還有可能造成混淆的血瓶、血祭壇便成了黃色，甚至連開頭動畫直接拔掉變成文字敘述版本。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前
「4G吃到飽」恐遭壟斷下架？3大電信商回應了 NCC同步出面表態
近日，國民黨籍立委王鴻薇透過臉書公開指出「4G吃到飽恐被聯合壟斷下架」，並表示遠傳與台灣大哥大從本月開始全面停售經銷通路4G吃到飽資費方案，只剩直營門市與網路申辦。並宣稱「目前市場觀望，中華電信也極可能跟進」。說法引發部分消費者恐慌，認為4G資費越來越難辦，接...CTWANT ・ 1 天前
泡沫要來了？新興市場教父示警：AI龍頭股恐「下跌40%」，若大回檔將逢低買進
馬克・墨比爾斯（Mark Mobius）預警 AI 龍頭股恐出現 30% 至 40% 的短期修正，主因為估值過高與資本支出過度。數位時代 ・ 5 小時前
同學都拿iPhone！國一女嫌安卓太慢吵著換機爸超苦惱 一票人卻不挺
隨著科技日新月異，3C產品已成為生活中不可或缺的工具，但許多家長仍擔心孩子過早使用手機會沉迷。一名爸爸分享，他的女兒在小六時擁有了第一支手機，但用了約一年後，升上國一的女兒開始天天抱怨手機很卡、很頓、難以使用。加上同學幾乎都拿iPhone，讓女兒也不斷要求想換iPhone，這讓爸爸十分苦惱。貼文曝光後，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
Toyota Hilux大改款，帥到不像工作車！純電版同步曝光
Toyota在泰國正式發表全新一代Hilux，並以Hilux Travo作為新車命名，全新大改款是Hilux皮卡邁入電氣化時代的重要一步。不僅換上全新外觀、全新底盤與內裝介面，還首度推出Hilux Travo-e純電版本，引領Toyota皮卡家族進入新能源時代！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 小時前
手機睡前可不可以充電？專家曝「電量100%才慘」…延長電池壽命5守則一次看
不少現代人手機不離手，然而手機電量一旦變低，恐會讓不少人徒生憂慮，甚至習慣在睡前將手機插著電線整晚充電。對此，專家強調，手機電池的健康並非靠「一直充滿」維持，而是需要靠「穩定」才能延續，隨著手機成為人類日常延伸的一部分，培養正確的充電與使用習慣，不僅能讓手機更耐用，也能避免潛在安全風險。鏡報 ・ 1 天前
為何《寶可夢》總是出雙版本？宮本茂終於解答，起因只是一句玩笑話？
任天堂近期公開了最新一季財報，同時也召開股東大會，而在其中任天堂的傳奇設計師「宮本茂」分享了一個有趣的《寶可夢》故事，那就是為什麼《寶可夢》正傳為什麼總是會一次推出「雙版本」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 46 分鐘前
《美股》政府重啟露曙光 標普揚 微晶片拖累費半
MoneyDJ新聞 2025-11-10 06:19:17 郭妍希 發佈受到經濟趨緩添隱憂、AI概念股續跌影響，那斯達克指數7日收低，寫下4月以來最慘單週行情、結束連續3週漲勢。不過，美國史上最久的政府關門事件似乎有希望落幕，帶動四大指數收斂跌幅，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數甚至翻紅收高。 道瓊工業平均指數11月7日終場上漲0.16%(74.80點)、收46,987.10點；週K線下跌1.21%。那斯達克指數下跌0.21%(49.46點)、收23,004.54點；週K線下跌3.04%。標準普爾500指數上漲0.13%(8.48點)、收6,728.80點；週K線下跌1.63%。費城半導體指數下跌1.01%(71.03點)、收6,947.36點；週K線下跌3.89%。 參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer、民主黨籍) 7日向共和黨提出最新方案，有機會藉此重啟政府。根據提議，民主黨願意通過臨時撥款法案，交換「平價醫療法案」(Affordable Care Act)修正版的稅務優惠展延一年。消息傳來帶動美股脫離盤中低點。 美國政府關門、官方經濟報告無法如期發布，令投資人對經Moneydj理財網 ・ 9 小時前
桃園串連新北 「大湖之森步道」月底開放
記者范瑜／綜合報導 桃園觀旅局昨日表示，大棟山風景特定區首條全新步道大湖之森已於9月30日竣工，步道從桃園市龜山區大同路至新北市樹林區民和街、全長約1.4公里青年日報 ・ 15 小時前
泡麵料理包「先預熱還是直接泡？」 老饕：真的有差
泡麵料理包「先預熱還是直接泡？」 老饕：真的有差EBC東森新聞 ・ 1 天前