蘋果iPhone17中國首月銷量旺 重奪20%市佔

[NOWnews今日新聞] 蘋果9月秋季推出新手機iPhone17，一推出隨即買氣強強滾，全球多地皆人氣紅翻天，尤其中國市場強勁，iPhone 17在當地市場的月銷量增長了37%，年增長22%，而10月份iPhone 在中國智慧型手機銷售的市場佔比達到25%，在全球整體智慧型手機需求偏弱的背景下，蘋果重奪吸引力，這也與去年iPhone 16系列上市後首月5%的銷量下滑形成鮮明對比。

Counterpoint Research發布的資料顯示，10月份，中國售出的每四支智慧型手機中，就有一支是iPhone，這是自2022年以來蘋果首次達到這個市場佔比，也顯示出蘋果逐年推出的升級機型得到了消費者的共鳴，也應證了庫克（Tim Cook）的預測，即公司本季在中國業績將恢復增長。

Counterpoint指出，自9月19日正式開賣以來，iPhone 17系列迅速成為蘋果在中國市場的主要銷售來源，占當期銷量的近八成。北京蘋果旗艦店在開賣當天出現排隊人潮，也反映新機在當地仍具吸引力，儘管中國市場近年競爭明顯升溫。

Counterpoint統計，從人民幣5999元（約新台幣26323元）的iPhone 17到人民幣8999元（約新台幣39488元）的17 Pro Max，每一款後續機型的銷售額都比其前代產品iPhone 16高出兩位數的百分比。蘋果的表現提振了長期低迷的手機市場，中國智慧型手機市場實現了8%的增長，而先前該市場在政府補貼下仍未能擺脫困境。

Counterpoint分析師Ivan Lam表示，新型號iPhone佔蘋果總銷量的佔比超過80%。「隨着平均售價上漲推動營收增長，我們可能會看到增長幅度進一步擴大。」

市場認為，此次成長與新品上市初期的市場熱度與品牌能見度有關。在競爭激烈的高階手機市場，iPhone新系列通常能在短期內集中帶動消費者關注，成為當期銷售的主要動能。部分通路在開賣期間提供的促銷與舊換新方案，也被視為提升換機意願的因素之一。

值得注意的是，中國智慧型手機市場整體依舊處於疲弱狀態。Counterpoint統計顯示，今年第三季中國市場銷量年減2.7%，顯示消費力道尚未全面回升。在此背景下，蘋果能在新品首月取得明顯成長，被市場觀察者視為其在中國高階市場仍具一定韌性的訊號。

隨著iPhone 17在中國取得良好開局，市場後續也將關注這波需求能否延續至年底購物季，以及蘋果在面對中國本土品牌競爭時能否維持銷售動能。業界普遍認為，年底前的市場表現將成為判斷中國智慧型手機需求是否觸底回升的重要參考。

