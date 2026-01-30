蘋果Q1營收超乎預期！ 斥資收購以色列AI新創

【緯來新聞網】蘋果近日交出亮眼財報，第一季營收達 1,438 億美元，年增 16％，獲利表現同樣優於市場預期。執行長庫克表示，受惠於 iPhone 17 系列在全球市場的強勁需求，蘋果在大中華區再創銷售新高，年增率高達 38％。市場反應則相對冷靜，蘋果盤後股價小幅上漲 0.55％。

iPhone 業務在上一財季貢獻 852.7 億美元營收，年增 23％，持續扮演營運成長的關鍵動能。隨著三星、SK 海力士等供應商積極將產能投入 AI 專用的高頻寬記憶體（HBM），全球記憶體產業結構正加速轉型。庫克指出，記憶體成本上漲將對未來毛利率造成壓力，且供應鏈的靈活性已有所下降，預計第二季起將面臨更顯著的成本挑戰。



此外，蘋果也加快布局人工智慧（AI）領域。公司近期斥資 16 億美元收購以色列 AI 新創 Q.ai，該公司專注於透過細微面部表情來偵測使用者的情緒、語音及心率，提升人機互動體驗。未來 Q.ai 技術將與蘋果已宣布整合的 Google Gemini 共同強化 Siri 功能。庫克對雙方的合作表示高度肯定，強調與 Google 的合作不僅創造了極具競爭力的價值，更為蘋果旗下的產品生態系與服務範疇開闢了廣闊的增長空間。

