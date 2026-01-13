蘋果Siri攜手Gemini！美分析師研判未來發展

▲蘋果新一代人工智慧功能將由Google的Gemini技術支援，包含Siri也將導入Gemini模型。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國科技巨擘蘋果（Apple）與Google宣布達成多年合作協議，蘋果新一代人工智慧功能將由Google的Gemini技術支援，預計今年稍晚推出導入Gemini模型的新版Siri。對於在AI競爭中落後的蘋果選擇與Google合作，華爾街明星分析師研判未來發展性。

蘋果Google和周一發布聯合聲明，經過審慎評估後，蘋果認定Google的AI技術，將為Apple Foundation Models提供最強大的基礎，Google的模型未來也將有助支援個人化智慧系統Apple Intelligence其他功能，蘋果也強調用戶數據安全標準不會改變，將堅守隱私底線。

廣告 廣告

根據MarketWatch報導，Apple 週一證實將與 Alphabet 旗下的 Google 合作，預計今年稍後推出的新一代 Siri 虛擬助理中使用 Gemini，此舉可能有助於扭轉 Apple 過去在人工智慧（AI）領域被視為落後者的名聲。

美國知名科技多頭、Wedbush證券明星分析師艾夫斯(Dan Ives)，在週一針對這項Google Gemini與蘋果的協議提到，「這正是華爾街一直在等待的消息」；他認為這項交易是提升 Siri 性能，並開拓新營收來源的「必要方法」。

艾夫斯稍早才將「Gemini 合作案」與「重新設計的 AI Siri」列為 Apple 在 2026 年的兩大目標。他預計，今年夏天 Apple 將向大量的用戶群推出一項由 AI 驅動的訂閱服務。

蘋果與Google的合作傳聞在去年8月就曾被彭博披露並初步討論，許多投資人早已對蘋果在 AI 領域進展緩慢，以及表現平平的「Apple Intelligence」感到不甚滿意。相較之下，Apple 在科技股「七巨頭」（Magnificent Seven）中的其他競爭對手，在尖端人工智慧模型領域的投入遠超於此。

華爾街投行Evercore ISI分析師達里安尼(Amit Daryanani)在上週的一份報告中指出，Apple 今年可能會翻轉其 AI 的劣勢，而與 Gemini 的合作或許印證了這一觀點。他預期，由 Gemini 促成的全新 Apple Intelligence 策略將分為三個層級運行，裝置端、Apple 私有雲端運算平台（Private Cloud Compute）以及外部大型語言模型。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

黃金價格飆破4600美元！「3大理由」讓今年走勢仍被看好

日本旅遊福音！成田機場試辦「衣物壓縮機」服務 盼解決1亂象

伊朗私下求和？認與川普特使持續溝通 美國4可能手段曝