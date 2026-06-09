蘋果WWDC發表全新Siri AI 業界估將帶旺台廠供應鏈

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蘋果智慧系統體驗工程資深總監Justin Tit表示，「Maria最近提到的那道甜點是什麼，Siri正在搜尋我的手機，直接把他的訊息加進對話了。」

一問一答、串連全系統檢索及跨應用操作，蘋果在週一年度全球開發者大會WWDC，發布新一代Apple Intelligence平台與全新Siri AI，向使用者宣告蘋果系統全面升級、AI戰略重回軌道。

《蘋果之道》作者大衛波格指出，「事實上，蘋果從來都不想屈居第2。我採訪了Phil Schiller，他曾擔任蘋果行銷主管長達30年，他說在蘋果內，每個人都想爭第一，不同之處在於我們有更高標準對於做好產品。」

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針對蘋果加入AI大戰，《紐約時報》科技專欄作者大衛.波格解析，蘋果確實耗費更長時間達到理想狀態，而業界解析，雖然台廠供應鏈近期出現消費性電子式微、側重半導體上下游跡象，不過蘋果AI SIRI誕生，意味算力需求也增長，從傳統的代工組裝供應鏈再到半導體業，都有機會進一步增長，總體維持正面看待。

iKala共同創辦人暨董事長程世嘉認為，「如果蘋果它作為一個顧客通路，它可以再擴展它AI的運算單位，我們就講運算單位的使用量。這個反正就是回到算力的問題，無論它是在Gemini用了多少，或者是Apple Intelligence自己用了多少，這些算力，還是全部是台灣做的。」

9日台股回穩，重返4萬4000大關，大盤跳空開高，盤中最高一度來到4萬4536點、上漲近千點。台積電也開高2305元，盤中創高2315元。另外，蘋果概念股包含鴻海盤中上漲1.3%、和碩開低走高盤中上漲超過3%，廣達平盤震盪上漲超過1%，市場維持觀望。

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