蘭傑五重奏 好評連連

宜蘭縣政府文化局為推動在地表演藝術創新與跨界合作，十一月一日星期六晚間，在宜蘭演藝廳舉辦二○二五蘭傑五重奏．今夜不打「陽」傑出演藝團隊聯合演出。此次節目集結了宜蘭傑出演藝團隊，以「環境劇場」與「沉浸式體驗」為核心概念，打破傳統單一舞台的展演形式，帶領觀眾走進劇場，親身體驗表演藝術與空間對話的無限可能。

宜蘭縣政府文化局表示「傑出演藝團隊制度」是推動宜蘭表演藝術發展的重要工作，透過團隊扶植與跨界合作，不僅讓在地藝術工作者持續創新、深化表演內涵，也讓觀眾在不同形式藝術體驗中，感受宜蘭文化的豐厚底蘊與創意能量。這場結合音樂、戲曲與舞蹈跨界演出，展現宜蘭表演藝術團隊的多元實力，也讓現場觀眾耳目一新，掌聲讚嘆不絕於耳。

節目由宜蘭五大傑出演藝團隊首度跨界攜手共演，結合台灣人文、歷史與宜蘭在地文化，融入地方傳說、耳熟能詳的歌謠與原住民族文化元素，以跨樂種、跨形式的創作語彙，打造宜蘭限定、沉浸五感的環境劇場體驗。各團隊的特有表演元素跨界融合，參與團隊包括：音樂類的笙根蘭陽、宜蘭縣五十蘭愛樂合唱團、聚樂坊；綜合音樂舞蹈類的瑪嘎巴嗨文化藝術團；以及傳統戲曲類的悟遠劇坊。節目演出透過「空間」、「故事」與「音樂」交錯，讓觀眾化身為「捉鬼大隊」，隨說書人的引導於劇場內穿梭，親身體驗「隨故事走」的觀演模式，在聲音、光影與故事交錯的空間裡，讓感官與想像全面甦醒，突破表演者與觀眾的界線。