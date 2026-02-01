蘭博轉轉樂 好運馬上來

蘭陽博物館為迎接馬年，特別推出「歡樂宜蘭年-蘭博新春系列活動」。蘭博轉轉樂，滿滿文青喜愛的文創品。（圖：蘭博館提供）

蘭陽博物館為迎接馬年，特別推出「歡樂宜蘭年-蘭博新春系列活動」，結合書法藝術、趣味互動與重量級國寶展覽，陪伴民眾歡樂走春過好年。包含農曆年前登場的「墨舞蘭博－名家揮毫迎新春」、大年初一至初六最受歡迎的「蘭博轉轉樂好運馬上來」，以及展期中的「勁水國寶－故宮x蘭博特展」，邀請大家走進蘭博，體驗宜蘭在地文化、藝術與公益交織的春節假期。

「墨舞蘭博－名家揮毫迎新春」特別選在農曆年前的四個假日-一月三十一日、二月一日、二月七日及二月八日舉辦，邀請頭城書法名家陳清海、康潤之老師現場揮毫。活動結合遊客大廳「驚?山林-臺灣巨木展」，兩位大師於霸氣豪邁的千歲臺灣扁柏檜木桌上書寫馬年客製春聯，讓觀眾近距離感受書法藝術。現場並有愛心義賣活動，民眾可隨喜樂捐索取大師墨寶，所有善款將全數捐助「宜蘭聯合勸募基金會」，讓大家在迎新納福的同時，也能為弱勢家庭送上溫暖。

此外，特別推薦正值展期的「勁水國寶－故宮x蘭博特展」。特展為故宮重量級國寶文物首度移師東臺灣，共展出三十件珍貴國寶級文物，包含人氣國寶<肉形石〉、<游魚轉心瓶〉、<橄欖核舟〉等故宮經典瓷器與玉器，並與宜蘭在地出土的〈人獸形玉玦〉、<金鯉魚〉進行時空對照，呈現蘭陽平原與「水」之間深厚而獨特的文化連結。展場內更規劃高階3D數位互動影像，透過清晰影像與互動科技，讓觀眾深入認識並體驗國寶文物之美。

此次特展提供多項優惠方案，宜蘭縣籍六十五歲以上長者、縣籍學生及在宜蘭就讀的學生可免費參觀，宜蘭縣民亦享有五十元優惠票價。外縣市民眾可選擇全館套票一五○元，常設展+特展，學生套票一○○元，每日前五十名購買套票者，還可獲贈宜蘭限定米乖乖一包。誠摯邀請大家寒假期間走訪蘭陽博物館，感受文化宜蘭的濃厚年節氣氛，開啟好運滿滿新的一年。

春節期間最受矚目的「蘭博轉轉樂好運馬上來」將於大年初一至初六，二月十七日至二月廿二日登場，博物館天天開館不休館。民眾只需以五十元銅板價，即可參加轉盤抽好禮活動，轉盤分為金馬、銀馬、幸福馬及平安馬，通通有獎，每日限量二○○個名額。獎項內容豐富多元，集結深受文青喜愛的文創商品與宜蘭博物館家族館、在地知名店家精選好物，包括宜蘭傳藝園區大禮包、碗盤博物館宜蘭碗、菌寶貝益生菌、杏輝健康食品、啾咕咖啡濾掛咖啡組、幸運貫通石等，共計一二○○份限量好禮，還有機會將故宮蘭博特展限定開發的米乖乖整箱帶回家。