蘭城晶英推原創繪本《框框裡有什麼？》 新竹市普發5000元來這睡最划算

記者李鴻典／台北報導

深受親子家庭喜愛的家庭度假飯店-蘭城晶英酒店，今年再次突破框架，跨界進軍童書出版領域，首度推出原創繪本《框框裡有什麼？》。繪本由蘭城晶英酒店設計原創、未來親子出版，於1月23日正式上市；房客指定入住芬朵奇堡主題房，即可享免費贈書，並加贈奇奇牛仔束口袋。

蘭城晶英酒店將10F芬朵奇藝廊延伸為兒童讀本，推出原創繪本《框框裡有什麼》，首波贈送奇奇牛仔束口袋。（圖／飯店旅宿業者提供）

蘭城晶英酒店原創繪本《框框裡有什麼？》源自於飯店10樓芬朵奇堡主題樓層，該樓層以「芬朵奇堡藝廊」為策展主軸，精選多幅西洋名畫，讓吉祥物藍寶、朵朵、奇奇穿梭於世界經典西洋名畫之中，與名畫人物及場景產生趣味互動，打造孩子能自由探索的沉浸式藝術廊道。在這裡，孩子可以一邊欣賞藝術、一邊駕駛電動小汽車、扮演小小警察、遵循紅綠燈，是一處結合想像、遊戲與情感的度假遊戲體驗。飯店吉祥物創作及衍生商品，皆由飯店設計團隊設計繪製，本書以「馮.陳.林」為名，即為馮弈軒、陳之盈及林施妤三位設計師，除創作廊道壁畫，還將這份空間轉化為童書繪本，透過童趣視角帶領讀者探索藝術，為家庭旅行留存一份充滿想像力的回憶，更成為一份能伴隨孩子成長的書香童書。

蘭城晶英酒店原創繪本《框框裡有什麼》內頁。（圖／飯店旅宿業者提供）

《框框裡有什麼？》以「孩子的第一本藝術入門書」為概念，書中由天才藝術大師奇奇跟富創意的朵朵帶著傑克、芬妮與媽媽，一起踏進美術館欣賞一幅幅被「框」框住的畫作，其實藏著鮮豔的色彩、跳躍的線條、微妙的情緒、未說出口的小故事，鼓勵孩童張大眼睛、放開想像力，就會發現：藝術一點都不難！本書以輕鬆逗趣的對話、幽默細膩的插圖，陪孩子認識經典名畫、培養觀察力與美感，同時也鼓勵他們勇敢畫出自己的想法。

蘭城晶英酒店2024年於十樓發展芬朵奇堡藝廊主題，將名畫二創融入吉祥物，創作出詼諧逗趣的壁畫。（圖／飯店旅宿業者提供）

蘭城晶英酒店也針對房客推出專屬禮遇，凡入住指定之「芬朵奇堡主題房」，即可選擇獲贈此繪本《框框裡有什麼？》，另附贈奇奇牛仔束口袋乙個。讀者可透過博客來、誠品、momo 等各大網路書店，或是直接於飯店櫃檯與線上商城購買。新書定價380元，上市期間特別推出 79 折 優惠，每本僅需300 元，且購書亦隨書附贈奇奇牛仔束口袋。

飯店十樓特別打造為「芬朵奇堡藝廊」主題樓層，這裡打破了術館必須靜謐的傳統，孩童能在畫作環繞的廊道上盡情駕車奔馳，將童趣藝術結合。（圖／飯店旅宿業者提供）

此外，展現企業關懷，秉持深耕在地的初衷，蘭城晶英酒店透過集團所屬的新月教育基金會，捐贈 1,000 本予宜蘭縣內國民小學與公共圖書館，讓藝術教育不只存在於飯店與書店，更走進校園與社區，成為孩子日常生活的一部分。蘭城晶英表示：「我們希望藝術與想像力不只是旅程中的風景，而是能陪伴孩子成長的力量。期待每一個孩子，都能勇敢看見框框之外的無限可能。」

新竹市普發5000元消費金，新竹喜來登大飯店推出三款新竹縣、市民限定的Staycation住房專案，居住於新竹縣市民眾於即日至2月22日止，憑新竹縣、新竹市身分證或該地區水電、瓦斯帳單等可證明居住地之文件即可享4,999元優惠房價入住「豪華客房」一晚，含翌日盛宴自助餐廳2客早餐；週六及國定假日限定推出原價入住「豪華客房」一晚8,661元，額外加贈萬豪旅享家(Marriott Bonvoy)會員點數5,000點；週六及國定假日預訂「一泊二食住房專案」，每房每晚9,816元，含盛宴自助餐廳早餐2客及迎月庭鐵板與日本料理晚間套餐2客。

新竹喜來登大飯店推出新竹縣市民限定Staycation住房專案。（圖／飯店旅宿業者提供）

新竹喜來登延續去年竹竹苗縣市民餐飲優惠的好評迴響，今年再度擴大優惠適用地區至桃園，凡居住於新竹、苗栗、桃園縣市民眾，於2月23日至3月31日每週一至週四憑身分證或該地區水電、瓦斯帳單等可證明居住地之文件即可享有「盛宴自助餐廳」下午茶兩位成人同行1,499元或晚餐全面7折優惠；「大廳咖啡吧」半自助午間套餐享三人同行一人免費；「迎月庭鐵板與日式料理」及「采悅軒中餐廳」則享午餐、晚餐消費滿1,000元現折200元，依此類推，消費折抵無上限。

新竹喜來登推「桃竹苗餐飲回饋」，可享盛宴自助餐廳下午茶兩位成人同行1,499元或晚餐全面7折優惠。（圖／飯店旅宿業者提供）

誰能抗拒巧克力的甜蜜誘惑？隨著西洋情人節與白色情人節到來，正是傳遞情意的浪漫時刻。台北萬豪酒店一樓大廳酒吧Lobby Lounge限期推出「魔幻巧刻」雙人下午茶，嚴選素有「巧克力界愛馬仕」美譽的法國頂級品牌法芙娜，主廚以12款不同產地與風味的頂級巧克力為基底，大膽玩轉味蕾，從酸甜莓果、糖漬白桃、濃郁咖啡、辛香朝天椒及大溪地香草，將酸甜苦辣等多重滋味完美融合，引領巧克力迷細細品味其變化萬千的迷人魅力。

台北萬豪Lobby Lounge「魔幻巧刻」雙人下午茶。（圖／飯店旅宿業者提供）

「魔幻巧刻」雙人下午茶1,880元+10%，含兩人份精緻甜鹹點、咖啡或茶，亦可升級為含有酒精的摩卡咖啡或熱可可套餐2,080元+10%，感受加倍濃郁的絕妙滋味。「魔幻巧刻」雙人下午茶自2月1日起至4月30日每日下午2時至5時限期供應。

台北萬豪「魔幻巧刻」雙人下午茶-四款鹹點。（圖／飯店旅宿業者提供）

農曆新年是親友團聚、圍爐共享的重要節慶，從年夜飯到走春拜年，不妨在歡聚時刻增添一抹果香微醺！以「果汁含量10% 以上 X 3%酒精度」廣受喜愛的日本果汁系酒飲品牌 NIJIYA，全新推出”期間”限定的「和歌山蜜柑」風味水果調酒，選用日本和歌山縣 100% 國產蜜柑汁調製，融合細緻氣泡與3%酒精度的清新特色，打造果香鮮明、口感爽口的節慶飲品新選擇！同時，人氣系列「青森蘋果蜂蜜」、「山梨水蜜桃」、「和歌山梅子」等水果調酒也同步推出新春優惠，即日起於 7-ELEVEN任選3件85折、6件77折，還有限時買二送一。

日本NIJIYA水果調酒人氣系列與期間限定同步販售，為年節歡聚添上清新的果香微醺。（圖／品牌業者提供）

