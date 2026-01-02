蘭城晶英牛肉疑有異物「民眾嘔吐急診」 衛生局火速稽查

宜蘭縣衛生局2日證實，1日接獲醫院通報食品中毒案件，案件涉及位於宜蘭市、以櫻桃鴨等料理聞名的蘭城晶英酒店。民眾在網路上張貼牛肉表面有疑似蟲體的照片，並指出同行用餐者吃到嘔吐、就醫，衛生局隨即派員前往稽查。

蘭城晶英酒店遭控食材上有疑似蟲體的異物，宜蘭縣衛生局獲報後前往稽查。（圖／宜蘭縣衛生局提供）

衛生局今天前往飯店業者的食品作業場所稽查，雖然未發現遭疑有蟲體的食材，但發現作業場所天花板出風口髒污、有蜘蛛絲，冷藏櫃部分食材未完整包覆，冷凍櫃未維持整潔、油煙設備髒污等問題，已開立限期改善通知書。衛生局表示，已同時抽驗環境與人體檢體，後續將持續追蹤檢驗結果，如有違法將依《食品安全衛生管理法》處辦。

張貼照片的民眾在網路中表示，到宜蘭的「晶X酒店」用餐時發現異物，廚師解釋這是切到牛筋的「邊邊屑」。該民眾指出，業者扯一堆很瞎的理由，再把證據弄不見，還好有拍照為證，並認為牛肉表面的蟲體是蛆。民眾在網路控訴強調，不管是不是蛆都沒關係，食安就是有問題，自己與同行友人半夜都去急診。

不過有其他民眾看到照片後，認為不是蛆，也不是其他蟲。也有人認為比較像肉的結締組織，因煮熟後收縮捲起。對此，經致電蘭城晶英酒店，業者未接電話，未取得其回應。

衛生局表示，除此案外，目前未接獲其他客訴。值得注意的是，去年8月間，蘭城晶英酒店曾遭民眾控訴飲品有蟑螂。

