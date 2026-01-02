蘭城晶英牛肉疑有蟲 民眾嘔吐送醫 衛生局急稽查

位於宜蘭市的蘭城晶英酒店，遭控食材上有疑似蟲體的異物，宜蘭縣衛生局獲報後前往稽查。（宜蘭縣衛生局提供）

以櫻桃鴨等料理聞名的蘭城晶英酒店，遭控牛肉有疑似蟲體的異物，民眾在網路上稱同行用餐者吃到嘔吐、就醫，宜蘭縣衛生局接獲醫院通報，今天（2日）前往稽查，雖然未發現遭控有蟲的食材，但因冷藏櫃有部分食材未完整包覆等問題，已開立限期改善通知書。業者未接電話，未取得其回應。

去年8月間，蘭城晶英酒店遭民眾控訴飲品有蟑螂，昨天民眾在網路上張貼牛肉表面有疑似蟲體的照片，並表示，到宜蘭的「晶X酒店」用餐，廚師解釋這是切到牛筋的「邊邊屑」，民眾指出，業者扯一堆很瞎的理由，再把證據弄不見。

民眾在網路控訴說，還好有拍照為證，並認為牛肉表面的蟲體是蛆。但有其他民眾看到照片後，認為不是蛆，也不是其他蟲。也有人認為比較像肉的結締組織，因煮熟後收縮捲起。

不過張貼照片的民眾在網路中強調，不管是不是蛆都沒關係，食安就是有問題，自己與同行友人半夜都去急診。對此，經致電蘭城晶英酒店，業者未接電話，未取得其回應。

宜蘭縣衛生局今天證實，1日接獲醫院通報食品中毒案件，今天派員前往飯店業者的食品作業場所稽查，並未發現遭疑有蟲體的食材，不過作業場所天花板出風口髒污、有蜘蛛絲，冷藏櫃部分食材未完整包覆，冷凍櫃未維持整潔、油煙設備髒污，已開立限期改善通知單。

衛生局表示，已同時抽驗環境與人體檢體，除此案外，衛生局目前未接獲其他客訴，後續將持續追蹤檢驗結果，如有違法將依《食品安全衛生管理法》處辦。

