《蘭城聽雨》音樂會 23日晚宜蘭演藝廳登場

仰山合唱團，將於二十三日晚間在宜蘭演藝廳帶來第十七屆年度音樂會《蘭城聽雨》，邀請樂迷一同在旋律中感受合唱的力量與土地的溫度。（宜蘭縣文化局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

成立迄今已二十八年的仰山合唱團，為不斷追求合唱音樂內涵及表演水準的女聲三部合唱團，近年獲邀至日本、東南亞等地演出，即將於二十三日晚間七時三十分，在宜蘭演藝廳帶來第十七屆年度音樂會《蘭城聽雨》，在秋末冬初的季節裡，仰山合唱團以溫柔歌聲，描繪宜蘭的風土與人情，邀請樂迷一同在旋律中感受合唱的力量與土地的溫度。

第十七屆音樂會以「蘭城聽雨」為題，象徵宜蘭的靜謐氣息與深厚文化底蘊。仰山合唱團持續在音樂上追求突破，除了融合新舊曲目的練習與表演，更首次委託創作全新作品《蘭陽詩醫－陳金波》三首歌曲，以陳醫師其人、其文及對宜蘭的貢獻為靈感，向這位醫者詩人的精神致敬。

廣告 廣告

音樂會節目內容多元，除新作首演外，還將演出經典聖樂《Cantate Domino Alleluia！》及多首耳熟能詳的臺語組曲，包括〈丟丟銅仔〉、〈月夜愁〉與〈望春風〉等動人篇章。從莊嚴聖樂到在地民謠，展現仰山合唱團細膩的情感詮釋，希望透過《蘭城聽雨》的主題，讓觀眾在熟悉的旋律與新創作品之間，重新感受宜蘭的雨意與人情，也聽見屬於這片土地的聲音。

購票請洽仰山合唱團0922-979-853，歡迎各位朋友一起來欣賞屬於宜蘭的暖心歌聲。