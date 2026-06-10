蘭城警英獎表揚24人 羅東戴瑮、三星曾玉樹獲模範警察

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宜蘭縣警察局長陳金城(中)與獲表揚蘭城警英獎模範警察的戴瑮(左)、曾玉樹合影。(記者王峻祺攝)

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣警察局慶祝第48屆警察節暨第13屆蘭城警英獎，今天表揚24名績優警察。其中29歲羅東分局偵查佐戴瑮、58歲三星分局小隊長曾玉樹，憑藉優異表現榮獲最高榮譽「機關模範警察」。兩人在第一線默默奉獻，展現高度專業與使命感，成功從千人中脫穎而出，成為宜蘭警界的表率。

獲獎的29歲戴瑮說，這份榮耀屬於並肩作戰的同事，因共同承擔勤務才讓工作充滿溫暖。他也特別感謝長官在迷惘時提攜引路，更謝謝家人與女友默默體諒，成為他最堅強後盾，讓自己能勇敢面對每日挑戰，未來將續穿這身制服，捍衛警察的責任與榮耀。

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58歲小隊長曾玉樹則說，能代表受獎極具榮幸，這份榮耀屬於全體默默奉獻的夥伴，自己僅是付出微薄螺絲釘的本分。他除向日夜值勤的兄弟姊妹及前輩致敬說聲辛苦了，也提醒大家辛勞之餘務必保健身心，唯有照顧好自己，才能守護溫馨的家庭與社會。

宜蘭縣警局今天除表揚機關模範警察2人外，另頒贈「功績警察獎章」2人、「蘭城警英獎」10人及「30年資深績優警察獎章」10人，肯定員警在治安與交通的傑出貢獻。

宜蘭縣代理縣長林茂盛指出，縣府將持續作為警界後盾，除落實警察節放假，今年3月起更提高刑事及勤務繁重加成，實質提升福利，也盼大家都能兼顧家庭與適度休息，並感謝警眷的默默支持，一起攜手努力，守護地方交通治安。

宜蘭縣代理縣長林茂盛(左2)頒獎給蘭城警英獎模範警察戴瑮。(記者王峻祺攝)

宜蘭縣代理縣長林茂盛(左2)頒獎給蘭城警英獎模範警察曾玉樹。(記者王峻祺攝)

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