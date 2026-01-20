蘭城迎春馬年福安 宜蘭市百藝煙花慶點燈

▲宜蘭市公所舉行「蘭城迎春馬年福安」點燈發表會來賓留影。

【記者 林明益／宜蘭 報導】馬年到了，充滿歡樂團圓的春節傳統節慶，宜蘭市公所特別策劃以「蘭城迎春 馬年福安」為主題，分別於「宜蘭市中山公園」與「宜蘭橋」妝點城市街景，市公所20日舉開說明會，將於1月31日起至3月8日止，亮麗展開傳統與創新交會的主題光雕燈飾展演，讓每位民眾及遊客在觀賞中感受濃濃年味。

「蘭城迎春 馬年福安」宜蘭市春節街景點燈儀式將於1月31日晚上七點在宜蘭市崇聖街中山公園牌樓旁隆重登場，點燈儀式以「中山公園」為主場域，特別編創儀式流程，並以「焰影傳藝」和「璀璨蘭夜」為二大演繹主題為訴求，彰顯節慶氛圍與城市精神的雙重意象，為全國民眾帶來視覺與心靈的深刻震撼。「焰影傳藝」今年再度邀約法國達人秀總決賽亞軍蔡宏毅領軍之「即將成真火舞團」，以「武俠為魂、百戲為骨」為創作理念精心編創「神劍百藝」舞劇，以古代「百戲」的精神，揉合舞蹈的身韻、樂音的節奏、特技的驚險與雜耍的巧技，將每一件道具化為兵器，每一段表演鍛造成武學篇章。「璀璨蘭夜」煙火施放以「市民之森廣場」為主觀賞場域外，煙火佈設於場域周遭建築物，包括宜蘭市社福大樓與宜蘭市民活動中心頂樓高處，創造立體、多角度的觀賞效果，施放過程同步搭配音樂與燈光演出，讓絢麗煙火照亮宜蘭市心夜空，營造強烈視覺衝擊與節慶張力。

▲陳美玲市長說明宜蘭橋及宜蘭中山公園點燈重點。

中山公園主燈區延伸至市民之森為本次燈節主要重點場地，希望以遊樂園做為發想，打造適合親子共遊之場域，更融入互動性設計，讓民眾可以穿梭其中，並特別邀請宜蘭國小、中山國小和光復國小參與本次春節街景燈籠彩繪，以糖葫蘆造型串起彩繪燈籠，增添本次春節街景布置的色彩，為中山公園畫下童趣。還安排自115年1月31日起至115年2月14日前的假日晚間五點至九點穿插著小型表演及市集，並於115年2月14日當天情人節安排「濃情蜜意、真情告白」互動活動，凡完成告白之民眾，即可獲得精心準備的浪漫限量小禮物「炫彩玫瑰」乙份，作為春節前最後的收尾，燈飾預計展示到115年3月8日為止。

▲發表會邀請的技藝表演。

宜蘭市長陳美玲表示，新春將至，宜蘭市公所以「蘭城迎春、馬年福安」為主題為舊城張燈結綵，歡迎全國好朋友春節期間來宜蘭市，賞燈、品美食、享旅遊，體驗這片風光明媚與純樸人文所交織出的璀璨魅力，追尋濃厚的春節氛圍與傳統文化元素的中山公園美麗燈飾，感受宜蘭河之美，讓燈飾輝映出的吉祥與福氣，為新年的肇始增添無限的美好祝福。(照片記者林明益翻攝)