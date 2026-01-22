蘭嶼人怒了！船票補助3月改「先付後領」 鄉民批擾民

蘭嶼鄉公所修正鄉民船票補助辦法，自3月1日比照綠島鄉作法，鄉民須先以原價購票，再於1個月內持證明向村辦公室申請補助，試辦期3個月。（蕭嘉蕙攝）

近年，台東縣蘭嶼鄉船票補助採由船公司集中申請，並於購票時直接扣抵，但補助次數難以控管，導致去年鄉庫透支達466餘萬元。鄉公所日前修正補助辦法，自3月1日比照綠島鄉作法，鄉民須先以原價購票，再於1個月內持證明向村辦公室申請補助，試辦期3個月，引發民怨。

凡設籍蘭嶼鄉居民，全票補助450元、半票225元，每人每月補助8趟單程票；65歲以上長者、身心障礙者及持有重大傷病卡者則不受次數限制。過去鄉民出示證明即可於購票時「直接扣抵」補助，後續由船運業者彙整票根等資料，向鄉公所請領款項；去年5月推出的新制，雖維持購票時直接扣抵，但須於訂位名冊簽章，由業者憑名冊申請補助款。

不過，實施以來，常出現簽名不清楚、代簽方式不符規定等情況，導致後續核銷作業困難；加上由船公司直接扣除補助款的收費方式，無法有效掌握鄉民實際搭乘次數，補助連年透支，統計民國112年85萬餘元、113年增至206萬餘元，114年擴大至466萬餘元。

鄉公所財經課長曾遠方指出，蘭嶼目前有3家船公司營運，彼此系統未連線，船公司無法、也不可能替公所統計每名鄉民每月實際搭船次數，導致補助支出連年超額，因此決定比照綠島鄉模式，改採「先原價購票、再申請補助」方式。

依3月1日上路的修正版補助辦法，鄉民須於購票後1個月內，攜帶身分證或戶口名簿、船票票根及存摺影本，至村辦公處申請補助。有鄉民不滿怒嗆「為什麼不是綠島學蘭嶼的做法」，直言相當擾民、不便。

鄉民代表施孝榮指出，修正版制度確實增加鄉民負擔，每個月都得跑一趟村辦公室，尤其對高齡或行動不便者影響大。曾遠方則表示，綠島長期採行此制度，補助透支情況相對穩定，蘭嶼先行試辦3個月，後續將視執行情形滾動檢討調整。

