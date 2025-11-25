蘭嶼供油吃緊「限加200元」 東北季風擾貨補 貨輪難進港

蘭嶼開元港。（蕭嘉蕙攝）

東北季風報到，外島海象不穩，影響民生物資運補，台東縣蘭嶼鄉加油站近日限量供油，有民眾分享，到加油站時被告知「只能加200元」。對於控油原因，台灣中油公司油品行銷事業部東區營運處副處長林永忠強調，並非人為限制，而是冬季海象惡劣，貨輪無法進港所致，且與當地取得默契。

林永忠表示，蘭嶼與綠島的油料均從台東富岡漁港以貨輪運送，但自10月中後東北季風增強，加上颱風前後海象劇烈，風浪動輒超過7級，貨輪因安全考量無法出海。他指出，客輪馬力大，可在風浪間加速通過，但貨輪載運危險物品（油料）限制多，無法強行航行，導致近10天僅能出1趟補給船，供油吃緊。

以蘭嶼為例，島上加油站每日汽油需求約1400公升，若油槽存量降至3、4萬公升，便須與地方協調啟動限量，以避免工程或個別大量加油造成「瞬間抽空」，影響民生。包括蘭嶼、綠島、小琉球皆面臨相同困境，海象不佳時連日用品、家電等貨品也無法運送。

楊姓居民表示，島上每逢冬季、颱風過後或連續多天海況不佳，都可能啟動控油。他曾遇到加油站限制機車加 50 元，雖然不便，但也理解「這樣大家才都有油可用」。他說，醫療、學校或公部門若有急用，中油在控油期間也會優先確保必要油量，「這對公共來說，反而比較安全」。

中油強調，外島供油成本高，油料需從台東運至花蓮北埔供油中心加油，再運回台東、上貨輪送往外島，「幾乎都是虧損」，但仍以民生供應為首務。一若海象符合標準，補給船將再次出航，盼及時補足島上油量。

