蘭嶼千噸垃圾堆積如山 陳瑩、莊瑞雄爭取千萬經費協助清運

立法委員陳瑩（左三）、莊瑞雄（左一）、王正旭（右一）及林月琴（右二）8月7日至蘭嶼視察垃圾清運狀況。（圖／陳瑩辦公室提供）

蘭嶼地理環境影響因素，島上廢棄物清運所需經費相當高。經立法委員莊瑞雄、陳瑩協力爭取中央支持下，成功獲環境部核定三年期、總額1065萬元的清運補助經費，將分年度投入蘭嶼垃圾轉運及暫置空間改善計畫，期待全面提升垃圾清運效率、紓緩暫置壓力，進而改善居民生活品質。

蘭嶼運送廢棄物回本島的人力及運費相當高，因鄉公所無法負荷，導致蘭嶼堆積千噸垃圾無法分類清運，嚴重影響蘭嶼居民生活品質。陳瑩、莊瑞雄、王正旭及林月琴8月7日共同前往蘭嶼，關心島上垃圾清運問題，台東縣政府環保局長黃權煒陪同考察並提出清運經費的困境。

陳瑩希望台東環保局提出清運規劃，並要求環境部對於蘭嶼清運回收物的補助經費，應依地方需求全數支持，務必徹底解決蘭嶼島上的垃圾問題。

莊瑞雄則指出，垃圾處理工作絕非一次性補助即可解決，後續倉儲設施用地取得、外運路線及中長期運輸規劃，仍須持續推動與落實。垃圾清運與資源回收也並非單純環保議題，更攸關居民的健康安全與生活品質，中央與地方應持續協力，建立穩定可行的外運機制，完善暫置與轉運設施，確保蘭嶼的環境負擔不再一再累積，讓居民能真正擁有乾淨、安全、永續的生活環境。

台東縣政府環保局考察後，依照執行量能提出清運計畫。另在陳瑩與莊瑞雄要求下，環境部先於10月7日同意變更今年度（114年）計畫，增加補助蘭嶼清運經費66萬元，11月6日環境部再核定今年度再補助蘭嶼21萬元、115年度377萬元、116年度600萬元，合計共1,065萬元。

