蘭嶼吻鰕虎身世翻轉 中山大學證實：呂宋島有「親戚大軍」

原本被認為野外僅剩不到200尾、珍貴又瀕危的蘭嶼吻鰕虎，意外在菲律賓呂宋島找到大量親人，瞬間解除了種族滅絕危機。（圖／中山大學）

從台灣特有種到跨國大家族，被認為野外僅剩不到200尾、珍貴又瀕危的蘭嶼吻鰕虎（Rhinogobius lanyuensis），今年初才剛被農業部列入保育類名單，沒想到中山大學海洋科學學院院長廖德裕領軍的研究團隊，竟在菲律賓呂宋島找到了牠的「親戚大軍」，讓這條小魚的身世大翻轉，保育危機也瞬間出現轉機。這項發現登上國際期刊《Scientific Data》，為東亞魚類研究寫下新篇章。

由於博士生莊維誠的「火眼金睛，早在2020年，就曾在國際知名水族專家Heiko Bleher的一篇貼文中，看到一張採自呂宋島未鑑定吻鰕虎照片，那時心裡一驚，竟和蘭嶼吻鰕虎如此相似。2023年中山團隊終於取得菲律賓採樣許可，在呂宋島卡加延河流域一路採樣，發現牠們滿滿的身影。

研究團隊透過DNA分析確認，呂宋島的「神秘吻鰕虎」和蘭嶼吻鰕虎就是同一種魚。這意味著，原本以為只生存在蘭嶼獨流溪的瀕危小魚，其實是順著黑潮，跨國際繁衍生息的大家族，棲地範圍比想像中廣得多。

廖德裕指出，蘭嶼吻鰕虎魚苗會隨洋流漂到海口成長，成年再回淡水繁殖，「黑潮就像是牠們的生態高速公路」。這次的發現不僅解開牠的「身世之謎」，也說明台灣與菲律賓在生態系上其實是命運共同體－海洋洋流連結的不只是水，更是生命的延續。

「這也讓我們鬆了一口氣！」廖德裕坦言，蘭嶼吻鰕虎族群數量驟減瀕危，如今證實在呂宋島仍有龐大族群，解除物種存續危機。這篇跨國研究除莊維誠、廖德裕外，還有博士畢業生Al C. Dimaquibo、博士後黃文謙及菲律賓漁業局團隊共同參與，讓這條「環太平洋小勇士」從瀕危傳說，成為黑潮串聯的活見證。

