蘭嶼吻鰕虎 龐大家族在呂宋島

從台灣特有種到跨國大家族，被認為野外族群僅剩不到200尾、珍貴又瀕危的蘭嶼吻鰕虎，今年初才剛被農業部列入保育類名單，沒想到中山大學海洋科學院長廖德裕領軍的研究團隊，竟在菲律賓呂宋島找到牠的「親戚大軍」，讓這條小魚的身世大翻轉，保育危機也瞬間解除。這項發現登上國際期刊《Scientific Data》，為東亞魚類研究寫下新篇章。

中山大學博士生莊維誠早在民國109年就曾在國際知名水族專家Heiko Bleher貼文中，看到呂宋島未鑑定吻鰕虎照片，發覺竟和瀕危的蘭嶼吻鰕虎相似。直到112年取得菲律賓採樣許可，在呂宋島卡加延河流域一路採樣，發現牠們滿滿的身影，後續透過DNA分析確認，兩者就是同一種魚，蘭嶼獨流溪的瀕危小魚，其實早已順著黑潮，跨國際繁衍生息成大家族，棲地範圍比想像中廣得多。

廣告 廣告

廖德裕指出，蘭嶼吻鰕虎魚苗會隨洋流漂到海口成長，成年後再回淡水繁殖，「黑潮就像是牠們的生態高速公路」。這次的發現不僅解開牠的「身世之謎」，也說明台灣與菲律賓在生態系上其實是命運共同體，透過洋流緊緊彼此聯繫著。

「這也讓我們鬆了一口氣！」廖德裕坦言，蘭嶼吻鰕虎族群數量驟減瀕危，如今證實在呂宋島仍有龐大族群，解除物種存續危機。這篇跨國研究除莊維誠、廖德裕外，還有博士畢業生Al C. Dimaquibo、博士後黃文謙及菲律賓漁業局團隊共同參與。