蘭嶼廢棄物堆積如山 環境部同意補助1065萬清運費
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
蘭嶼長年受限於地理條件與運輸能量不足，垃圾清運問題延宕多年，島上廢棄物堆置如山，環境與衛生安全倍受考驗。為有效解決地方垃圾外運困境，民進黨立委莊瑞雄、陳瑩協力爭取中央支持，獲環境部核定3年期、總額1065萬元的清運補助經費，將分年度投入蘭嶼垃圾轉運與暫置空間改善計畫，期盼能全面提升垃圾清運效率，紓緩暫置壓力，改善居民生活品質。
莊瑞雄指出，蘭嶼的垃圾處理條件遠較本島艱困，清運過程不僅受氣候與地理限制，更長期面臨運輸與儲置能量不足的結構性問題。以2024年為例，垃圾轉運量達1,006公噸、收運量959公噸，仍有約761公噸暫置量無法即時清除，今年轉運量已再度突破1,000公噸，堆置壓力持續攀升，形同環境臨界點。此外，蘭嶼當前的困境主要集中於三項挑戰：其一，颱風侵襲頻仍，導致清運機具易受損壞；其二，冬季東北季風強勁，船班時常中斷，致使垃圾外運延宕；其三，島外轉運及設備維修成本高昂，形成地方財政沉重負擔。
莊瑞雄進一步說明，為減緩島上回收物長期堆積問題，他與陳瑩也積極協調環境部研議提高資源回收運費補助，盼透過制度性支持，提升地方回收能量。陳瑩表示，她也在考察時多次促請台東縣環保局提出清運計畫，並要求環境部，「不設補助經費上限，將垃圾清空為止!」。
莊瑞雄強調，垃圾處理工作絕非一次性補助即可解決，後續倉儲設施設地取得、外運路線規劃及中長期運輸機制，將持續與陳瑩共同推動與落實。他指出，垃圾清運與資源回收不僅是環保議題，更攸關居民的健康、安全與生活品質。中央與地方應持續協力，建立穩定可行的外運機制，完善暫置與轉運設施，提升蘭嶼生活品質。
台東縣政府環保局考察後，依照執行量能提出清運計畫，環境部先於10月7日同意變更今年度(114年)計畫，增加補助蘭嶼清運經費66萬元，11月6日環境部再核定，今年度114度再補助蘭嶼21萬元、115年度377萬元、116年度600萬元，合計共1,065萬元，台東縣環保局提出的規劃，全數獲得環境部支持。陳瑩感謝環境部與台東縣環保局的合力協助，並表示「蘭嶼的美，不該被垃圾淹沒」。
