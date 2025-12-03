蘭嶼拼板舟「入籍」！無籍船困境終解 保障船主權益

蘭嶼拼板舟由族人自行建造，因缺乏出廠證明等文件，長期無法取得船籍；鄉公所啟動測量與造冊作業，將循原民船專案協助辦理入籍。（蕭嘉蕙攝）

台東縣蘭嶼鄉達悟族傳統船隻「拼板舟」多由族人自行建造，因缺乏出廠證明等文件，長期無法取得船籍，造成出入港管理不易且影響災害補助認定。有鑑於此，鄉公所啟動調查測量並彙整名冊，後續送請原民會協助辦理入籍；對此，多數船主表示支持。

拼板舟是達悟族人傳統漁獵的重要工具，造舟技術代代相傳，由族人自行建造，無法取得交通部規定的出廠證明、結構船舶技師簽證等文件，導致船隻無法依一般程序辦理入籍，長期屬「無籍船」，在行政管理上不便。

鄉公所農業課長張寶齡表示，經交通部與中央單位要求，無籍船隻在出入港管制方面缺乏依據，因此公所研議循「原民船專案」途徑，由公所造冊後函送原民會協助辦理入籍。

張寶齡補充，其實在民國112年前，公所針對無籍的拼板舟均有列冊，但小犬颱風重創蘭嶼，大量船隻毀損或重建，原有名冊不符現況，因此必須重新啟動量測調查。

她指出，過去在缺乏船籍的情況下，如遇天然災害發生時，難以認定船隻所有權，船主無法依法申請補助或救助。此次調查與造冊有助保障船主權益，因此大多船主表示樂見其成。

