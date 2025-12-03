蘭嶼拼板舟 採原民船專案納管

蘭嶼拼板舟由達悟族人自行建造，因無出廠證明文件，無法取得船籍；鄉公所啟動測量與造冊作業，將循原民船專案協助辦理入籍。（蕭嘉蕙攝）

台東蘭嶼鄉達悟族人自行建造的傳統船隻「拼板舟」，因缺乏出廠證明等文件，長期屬無籍船；加上前年小犬颱風重創當地，大量舟船毀損，原有船隻名冊不符現況。鄉公所在中央要求納管後，啟動量測與造冊作業，將循原民船專案送請原民會協助入籍。對此，雖多數船主表示支持，但部分族人認為與習俗衝突，持保留態度。

拼板舟是達悟族人傳統漁獵的重要工具，更是海洋文化的精神象徵，主要由男性負責建造並傳承工藝，因而無法取得出廠證明、結構船舶技師簽證等文件，無法依一般程序辦理入籍，不僅出入港管理不易，且影響災害補助認定。

蘭嶼鄉公所農業課長張寶齡表示，今年8月會議期間，中央單位指出無籍船在出入港管制方面缺乏依據，要求辦理入籍，因此公所研議循「原民船專案」途徑，由公所造冊後函送原民會協助申辦，藉此取得船籍。

張寶齡補充，公所在民國112年前已建立無籍船名冊，但小犬颱風造成多艘船隻毀損，部分船主後續重建，名冊內容需更新，故重新啟動量測調查。她指出，由於缺乏船籍，過去天然災害發生時無法認定所有權，船主無法依法申請補助或救助，因此多數船主對造冊作業持肯定態度。

然而部分族人仍對政策抱持疑慮，認為入籍後船隻將受法令規範，恐影響既有生活方式。族人魯邁指出，拼板舟不是商用船，也不會遠航或從事具風險用途，「我覺得不用特別申請船籍」。他也憂心，一旦入籍後被要求於特定港口出入，將無法循傳統在部落灘頭下海，對族人而言相當不便。