蘭嶼族語路牌出包 灘頭變墳場

蘭嶼鄉公所近期推動地方通行語標示牌計畫工程，不過，近日陸續有民眾發現，位於漁人碼頭、朗島等地的標示牌，原本應以族語Vanwa呈現「灘頭」意涵，卻被誤繕為Kanitoan成了公墓、墳場之意，與地景、文化脈絡嚴重不符，引發當地強烈反彈。對此，蘭嶼鄉公所表示，已陸續拆除並檢討，未來會避免類似事件發生。

蘭嶼鄉公所新設的通行語標示牌飽受各界批評，當地民眾直言「醜爆了」，過去部落搬石塊標示祖先留下的地名，只為不搶走地景風采，反觀鄉公所為求行政便利與最低標發包，將制式路牌突兀立於海灘，與自然景觀與文化格格不入。

朗島村長謝明智表示，蘭嶼下個月將舉行海祭儀式「招魚祭」，象徵飛魚季開始，此時將灘頭誤譯為「墳場」，不僅與地景不符，也被認為相當不吉利，他進一步質疑鄉公所作法根本是流於消化經費，完全缺乏對部落文化的基本尊重。

台東縣議員董昌華指出，多處地點陸續都有民眾反映拼音錯誤的問題，他強調，原本只是簡單呈現部落特色的工程，卻接連出包，已讓外界對鄉公所工程品質與文化敏感度信心大打折扣。

對此，蘭嶼鄉公所表示，地方通行語標示牌計畫於民國112年由原住民族委員會核定補助，因過去受風災及人事異動影響延宕，至今年初才啟動施作，該計畫預計設置20餘面標示牌。

公所強調，族語標示原委請雅美語推廣組織協助校對，錯誤發生於施工張貼階段，已檢討流程並陸續拆除有誤設置，是否立即停工仍待公所開會討論，未來推動地景正名及文化工程時，將加強與部落溝通，避免類似情況再度發生。