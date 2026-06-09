蘭嶼航向巴丹 重啟南島語族海路

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蘭嶼及菲律賓巴丹群島兩地的往返航行中斷逾300年，為了重啟古海路，原民會推動「海路—南島語族航行計畫」，由達悟族人親手打造的20人大型拼板舟「Ovayan 黃金友誼號」昨日從蘭嶼出發，準備直航至菲律賓巴丹群島，原民會認為，這象徵跨世紀的文化重逢與對話，未來將與巴丹群島進行更深入合作。

原民會9日舉辦「海路—南島語族航行計畫」蘭嶼巴丹300年首航活動，並由原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur親自出席，見證由達悟族人親手打造的20人大型拼板舟，在族人歌聲與祈福中下水，船隊將挑戰巴士海峽的黑潮逆流，直航菲律賓巴丹群島。

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曾智勇表示，台灣是南島語族向世界擴展的重要節點，原住民族的海洋智慧不只是部落的重要資產，更是國家的文化力量，政府將持續推動文化保存、語言振興與海洋教育，讓世代累積的智慧成為台灣面向未來的重要力量。

他指出，這次航行不僅是一場挑戰，更是一場文化外交與教育的實踐，感謝所有參與造舟、訓練與後勤支援的族人與團隊，與巴丹群島的合作將不止於今日，未來將推動語言互學、工藝互訪與青年交流，讓文化在跨海往來中更加茁壯。

原民會表示，現場族人與貴賓共同見證這場歷史性時刻，隨著船槳劃入海面，300年的記憶再次被喚醒，這不只是一次航程，更是一段文化的延續與國際友誼的新起點。