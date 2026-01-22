蘭嶼船票補助新制 挨批擾民

台東縣蘭嶼鄉公所修正鄉民船票補助辦法，自3月1日比照綠島鄉作法，鄉民須先以原價購票，再於1個月內持證明向村辦公室申請補助，試辦期3個月。（蕭嘉蕙攝）

台東縣蘭嶼鄉船票補助新制去年5月上路，仍由船公司集中申請，並於購票時直接扣抵，僅將出示證明改為簽章，但實務上補助次數難控管，導致鄉庫連年透支，統計去年度已超支466萬餘元。鄉公所日前修正補助辦法，自3月1日起比照綠島鄉作法，改採「先原價購票、再申請補助」，試辦3個月，不料卻引發民怨。

凡設籍蘭嶼鄉居民購買船票，全票補助450元、半票225元，每人每月補助8趟單程票；65歲以上長者、身心障礙者及持有重大傷病卡者則不受次數限制。過去鄉民出示證明即可於購票時「直接扣抵」補助，後續由業者彙整票根，向鄉公所請領款項；去年5月推出新制，雖維持票價直接扣抵，但須於訂位名冊簽章，再由業者憑名冊申請補助款。

事後發現，常出現簽名不清楚、代簽方式不符規定等情況，導致核銷作業困難；加上由船公司直接扣除補助款的收費方式，無法有效掌握鄉民實際搭乘次數。經統計，民國112年預算透支85萬餘元、113年增至206萬餘元，114年擴大至466萬餘元。

鄉公所財經課長曾遠方指出，蘭嶼目前有3家船公司，彼此系統未連線，船公司無法、也不可能替公所統計每位鄉民每月實際搭船次數，因此決定比照綠島鄉模式，改採「先原價購票、再申請補助」方式。

依3月1日上路的修正版補助辦法，鄉民須於購票後1個月內，至村辦公處申請補助。有鄉民不滿怒嗆「為什麼不是綠島學蘭嶼的做法」，直言擾民。

鄉民代表施孝榮指出，修正版制度確實增加鄉民負擔，每個月都得跑一趟村辦公室，尤其對高齡或行動不便者影響大。曾遠方則表示，蘭嶼先行試辦3個月，期間將會同航港局、縣府與船運業者研議，開發控管系統，「避免走回頭路」。