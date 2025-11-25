蘭嶼虎頭坡驚見私自開發 鄉公所勒令2日內恢復原狀

蘭嶼鄉虎頭坡疑遭私自開發，經鄉公所張貼告示單後，行為人已自行拆除。圖為虎頭坡原貌。（蕭嘉蕙攝）

台東縣蘭嶼鄉觀景點「虎頭坡」昨（24）日被民眾發現疑有開發行為，現場可見組立模板、周邊堆放土石。由於該處屬於國有地，依規定不得擅自動工，鄉公所農業課獲報前往會勘，並張貼山坡地違規使用制止告示單。目前行為人已著手拆除並恢復原狀。

農業課長張寶玲表示，目前未掌握行為人身分，但承辦人今日下午前往查看時，對方已自行開始拆除，預計2日內恢復原地貌。她指出，針對此類行為，公所會先以告示制止、要求復原；若行為人執意繼續施作，則會函送主管機關台東縣政府處理。

張寶玲強調，虎頭坡屬國有地與山坡地範圍，非原住民若要使用必須提出租用申請；若涉及公共建設，需要提出計畫書審查。至於族人若有開墾需求，公所也會先行立牌制止，並輔導依程序辦理土地登記或相關使用申請。

