蘭嶼豬保種有成！畜試所推動活化利用 翻轉地方契機

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回歸原鄉蘭嶼豬母豬與一窩幼豬飼養情形，已完成評估，確認於島上繁殖之可行性。(圖：畜試所提供)

▲回歸原鄉蘭嶼豬母豬與一窩幼豬飼養情形，已完成評估，確認於島上繁殖之可行性。(圖：畜試所提供)

為強化本土畜產資源保育並提升其應用價值，農業部畜產試驗所近年持續推動蘭嶼豬之保種與活化利用工作，透過族群監測與整合在地資源，逐步建構保種與應用發展體系，並藉由原鄉回歸措施評估其在地適應情形。該所東區分所長期從事系譜管理與族群維護，顯示蘭嶼豬保種族群已維持穩定，並保有良好遺傳多樣性，相關成果除有助於珍貴遺傳資源保存外，亦逐步拓展至活化利用，為推動在地產業發展奠定基礎。

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畜試所說明，蘭嶼豬具備良好環境適應能力及獨特遺傳特性，在生醫研究領域已累積多項成果，為維持純種血緣之穩定，透過基礎選育與遺傳多樣性監測等系統性措施，強化族群管理機制，確保其遺傳特性得以延續。在產業應用方面，該所東區分所同步推動相關技術研發，包括建立小型豬肉品分切與利用技術，透過部位分級與肉質分析，提供地方發展特色產品之參考，並針對傳統以農副產品及廚餘飼養所衍生之營養不均問題，進行飼養管理模式調整與研究，以提升肉質穩定性與生產效率。同時，保種工作亦兼顧文化與社會價值，蘭嶼豬為在地文化重要象徵之一，透過活化利用，逐步結合地方飲食與傳統活動。近年已見初步成果，在地居民開始運用蘭嶼豬發展特色料理與加工產品，並結合觀光資源，形成小規模供應模式，展現遺傳資源延伸應用之潛力。

畜試所指出，蘭嶼豬在保種與活化利用工作已奠定良好基礎，未來將持續強化技術應用與在地合作，並結合產官學資源，深化相關加值研發，在兼顧遺傳資源保存、文化傳承及地方經濟發展下，穩健推動後續應用，期逐步建立具臺灣特色之畜產資源活化利用模式，促進原鄉永續發展。