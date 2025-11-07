蘭嶼資源回收垃圾堆積如山 立委陳瑩、莊瑞雄爭取千萬經費助清運

民進黨立委陳瑩關注蘭嶼垃圾清運問題，8月曾安排立法院社福衛環委員會成員至蘭嶼考察。（圖／陳瑩國會辦公室提供）

蘭嶼因受地理環境影響因素，島上廢棄物清運所需經費很高，民進黨立委陳瑩8月曾安排立法院社福衛環委員會成員至蘭嶼考察，除協調興建「垃圾倉儲貯存場」外，陳瑩也請台東縣環保局提出清運計畫，並要求環境部「不設補助經費上限，將垃圾清空為止」，台東縣環保局獲千萬補助經費，清運蘭嶼資源回收垃圾。

蘭嶼島上的垃圾無法自行處理，需運回台灣本島做後續處置，因此清運成本很高，蘭嶼鄉公所無力負荷經費，導致上千噸垃圾無法分類清運，嚴重影響蘭嶼居民的生活品質。

陳瑩8月7日曾安排立法院社福衛環委員會到蘭嶼考察，立委莊瑞雄、王正旭及林月琴等人共同前往，關心島上垃圾清運問題，台東縣政府環保局長黃權煒陪同考察並提出清運經費的困境。看到垃圾堆積如山的陳瑩表示，希望台東環保局提出清運規劃，同時要求環境部對於蘭嶼清運回收物的補助經費，應依地方需求全數支持，務必徹底解決蘭嶼島上的垃圾問題。

莊瑞雄指出，垃圾處理工作絕非一次性補助即可解決，後續倉儲設施用地取得、外運路線及中長期運輸規劃，仍須持續推動與落實。他強調，垃圾清運與資源回收並非單純的環保議題，更攸關居民的健康安全與生活品質，中央與地方應持續協力，建立穩定可行的外運機制，完善暫置與轉運設施，確保蘭嶼的環境負擔不再一再累積，讓居民能真正擁有乾淨、安全、永續的生活環境。

在該次考察之後，台東縣政府環保局依照執行量能提出清運計畫，且在陳瑩與莊瑞雄積極要求之下，環境部先於10月7日同意變更今年度計畫，增加補助蘭嶼清運經費66萬元，11月6日環境部再核定，今年度再補助蘭嶼21萬元、115年度377萬元、116年度600萬元，合計共1,065萬元，台東縣環保局提出的規劃，全數獲得環境部支持。

陳瑩感謝環境部與台東縣環保局的合力協助，並表示「蘭嶼的美，不該被垃圾淹沒」。蘭嶼鄉長吳清美也說，相當感謝陳瑩的協助。



