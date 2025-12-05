蘭嶼鄉長3強競逐 選情膠著

台東縣蘭嶼鄉長選舉目前傳出現任鄉長吳清美、杏壇出身的夏曼威廉斯及現任代表會主席廖金龍等人有意參與，呈現3強角逐局面。（蔡旻妤攝）

台東縣蘭嶼鄉前鄉長謝胡源去年11月猝逝、今年2月補選由吳清美勝出後，政壇正式進入新一輪布局。目前檯面呈現現任鄉長吳清美、杏壇出身的夏曼威廉斯，及現任代表會主席廖金龍三方競逐態勢，3人背景各異、支持基礎不同，選情膠著。

回顧上屆選舉，無黨謝胡源以1310票勝選，吳清美代表國民黨參選獲928票；今年2月補選則出現4人混戰局面，在投票率僅37.05％，吳清美以623票勝出，夏曼威廉斯399票居次。綜觀當地人口結構，蘭嶼全鄉2023戶、5244人，東清、紅頭為兩大票倉，動向成為勝負關鍵。

吳清美過去曾任卑南鄉公所機要，累積基層行政與公部門運作經驗，對行政體系熟悉。補選上任後提出包括修繕農路、新建開元港候船室；推廣在地工藝品牌、建設旅遊中心等政見，雖已奠定基礎，但選民支持度仍需鞏固。

夏曼威廉斯出身教育體系，36年教職生涯中有33年服務於蘭嶼，對地方教育及社會脈動掌握深厚。他主張改善港口與機場交通、提升公共工程品質，並推動深度觀光及語言文化保存，政見偏重制度規畫與長遠發展。他表示，長期深耕地方讓他對蘭嶼的社會變遷與發展瓶頸有深刻體會，參選最大動力源自「為族人服務的熱情」，希望帶領蘭嶼持續朝更好的方向發展。

廖金龍則為典型基層派，返鄉後歷任青年會幹部、紅頭村長、鄉民代表及代表會主席，一路由地方組織累積能量。他關注道路及各村簡易卸魚區等基礎民生設施，強調建設須兼顧部落傳統與社區平衡。針對是否正式宣布參選，他表示，仍待家族共識，但基層動員實力不可小覷。

地方政壇人士分析，蘭嶼規模小、選民高度重疊，家族勢力與個人魅力將左右選情，目前三方各有勝算，但距離選戰尚有一段時間，農曆年後是否出現其他黑馬仍難預測，選情充滿變數。