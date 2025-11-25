蘭嶼限供油「只能加200元」...東北季風擾貨輪入港補給
離島海象近期因東北季風影響較為不穩，連帶影響貨輪載運補給油料與民生物資，而台東縣蘭嶼鄉已實施限量供油，中油也表示，只要海象轉好，補給船會盡快出發，盼能及時補足物資。
開元港是進出蘭嶼唯一的港口，無論交通船、貨船、漁船皆在這裡出入。從開元港向北眺望是紅頭岩凝視的海岬，西邊是視野無限的海天一色景觀。往椰油村的方向望去，可以看到著名的饅頭岩。
據了解，自今年10月以來，由於颱風接連來襲導致海象不佳，東北季風又增強，中央氣象署曾在蘭嶼一帶觀測到超過7.5米浪高，加上蘭嶼、綠島的油料均是貨輪從台東富岡漁港運往當地，海象不好使得貨輪難以行駛。本次事件也非個案，往年只要天氣不佳，就會直接影響離島民眾生活。
據《中國時報》報導，台灣中油公司油品行銷事業部東區營運處副處長林永忠指出，貨輪不同於客輪，因客輪馬力大，遭遇風浪還能加速通過，貨輪則因載運油料等危險物品，限制更多，就不能強行開航，最近約10天才能出1次補給船。
且因外島供油成本高，油料會先從台東運往花蓮北埔供油中心，再運回台東，之後送上貨輪運往外島地區，幾乎趟趟虧損。林永忠進一步說明，不只蘭嶼，綠島、小琉球等地皆有此難題，以蘭嶼為例，島上的加油站每天汽油需求約1400公升，一旦油槽存量低到3萬至4萬公升，就得啟動限油措施，避免工程或個別大量加油狀況導致「瞬間抽空」。
日前台東蘭嶼鄉有民眾到加油站加油，被告知只能加200元甚至50元的量。林永忠稱，這是受限於冬季海象惡劣造成貨輪無法進港之故，並不是人為限制，已和當地取得默契。
同時，目前運油仍以民生供應為主要目標，若醫療、學校或公部門急用的話，限油期間也會優先確保該單位必要用量，未來只要海象達出海安全標準，補給船將再次出航。
