蘭嶼面臨垃圾處置3挑戰 莊瑞雄、陳瑩成功爭取環境部千萬清運補助 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

蘭嶼長年受限於地理條件與運輸能量不足，垃圾清運問題延宕多年，島上廢棄物堆置如山，環境與衛生安全倍受考驗。為有效解決地方垃圾外運困境，立法委員莊瑞雄今（7）日表示，他與陳瑩協力爭取中央支持，成功獲環境部核定3年期、總額1,065萬元之清運補助經費，將分年度投入蘭嶼垃圾轉運與暫置空間改善計畫，期能全面提升垃圾清運效率，紓緩暫置壓力，改善居民生活品質。

「今年轉運量已再度突破1,000公噸，堆置壓力持續攀升，形同環境臨界點。」莊瑞雄指出，蘭嶼的垃圾處理條件遠較本島艱困，清運過程不僅受氣候與地理限制，更長期面臨運輸與儲置能量不足的結構性問題。以2024年為例，垃圾轉運量達1,006公噸、收運量959公噸，仍有約761公噸暫置量無法即時清除。

廣告 廣告

莊瑞雄指出，蘭嶼當前的困境主要集中於3項挑戰，其一，颱風侵襲頻仍，導致清運機具易受損壞；其二，冬季東北季風強勁，船班時常中斷，致使垃圾外運延宕；其三，島外轉運及設備維修成本高昂，形成地方財政沉重負擔。

為徹底釐清問題根源並尋求具體解方，莊瑞雄於今年8月隨立法院社會福利及衛生環境委員會赴蘭嶼實地會勘並與立委陳瑩、王正旭、林月琴共同勘查，並邀集環境部環境管理署署長顏旭明、蘭嶼鄉長吳清美及紅頭村長周明善等地方代表出席座談。

會中針對垃圾外運瓶頸、暫置倉儲設施延宕、以及中央補助執行進度等項目逐一檢視與討論，促使中央、地方及民意代表形成共識，為後續經費挹注與機具更新奠定具體方向。

莊瑞雄說明，為減緩島上回收物長期堆積問題，他與陳瑩也積極協調環境部研議提高資源回收運費補助，盼透過制度性支持，提升地方回收能量。

陳瑩表示，她於考察時多次促請台東縣環保局提出清運計畫，並要求環境部，不設補助經費上限，將垃圾清空為止！

「協助地方穩定推動廢棄物減量與環境品質提升工作。」陳瑩強調，經多次協商與爭取，環境部先於10月7日同意變更今年度計畫，增加補助蘭嶼清運經費66萬元；再於11月6日核定補助計畫，自114年至116年間，分年編列補助經費新台幣899萬1,000元，並由地方配合款99萬9,000元，共計1065萬元，將用於強化垃圾清運作業及資源回收運輸機具維護。

「垃圾清運與資源回收不僅是環保議題，完善暫置與轉運設施，更能提升蘭嶼生活品質。」莊瑞雄強調，垃圾處理工作絕非一次性補助即可解決，後續倉儲設施設地取得、外運路線規劃及中長期運輸機制，將持續與陳瑩共同推動與落實。他指出，此事更攸關居民的健康、安全與生活品質。中央與地方應持續協力，建立穩定可行的外運機制。

照片來源：莊瑞雄辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

迎接2026國際少年運動會 徐榛蔚會勘3校賽場整備現況

陳銘風陳情豐原里無活動空間 陳瑩、莊瑞雄成功促公路局釋出使用

【文章轉載請註明出處】