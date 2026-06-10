蘭嶼－巴丹三百年首航啟航 達悟拼板舟重返南島海洋古道
記者正平/高雄報導
由原住民族委員會主辦、財團法人原住民族文化事業基金會承辦的「蘭嶼－巴丹三百年首航」活動，9日啟航；一艘名為「Ovayan 黃金友誼號」的達悟族大型傳統拼板舟，自臺東蘭嶼出發，航向菲律賓巴丹群島，象徵中斷逾三百年的南島海洋古道再次被划開，也讓臺灣與菲律賓南島族群的文化連結重新啟動。
據原文會資料顯示，「Ovayan 黃金友誼號」為20人大型達悟族拼板舟，計畫以人力划行跨越巴士海峽，延續海洋文化與歷史記憶。
臺灣蘭嶼達悟族與菲律賓 Ivatan 族群，自古即存在深厚的海洋交流關係。根據相關考古研究與文化記憶，巴丹群島曾出土來自臺灣東部特有閃玉製成的玉器與石器遺跡，顯示早在數千年前，臺灣與巴丹群島之間已具備跨海航行與海上交流能力。達悟族口傳歷史中，也長年保存祖先航海、遷徙、通婚與交易的記憶，雙方族語至今仍保有高度可互通性，成為南島語族文化連結的重要見證。
這條曾經繁盛的海洋航線，已超過三百年未再以傳統方式航行。歷經數百年時代變遷，蘭嶼與巴丹群島之間的文化情誼並未消失，達悟族至今仍保存豐富海洋知識與拼板舟文化，使蘭嶼成為南島文化交流的重要節點。族人也常以「腸子綁在一起的兄弟姊妹」形容與巴丹族人的關係，象徵跨越海洋的血脈、語言與文化情感。
原民會主委曾智勇 Ljaucu‧Zingrur 表示，此次跨海航行不只是文化復振行動，更象徵原住民族透過海洋重新找回歷史記憶與文化主體性。當達悟族人再次循著祖先航路划向巴丹群島，也代表南島族群之間的交流，從口傳記憶重新回到具體行動。
原文會指出，「蘭嶼－巴丹三百年首航」計畫歷時三年籌備完成，此次使用的「Ovayan 黃金友誼號」全長約12公尺，可乘載20人。「Ovayan」為達悟族語「黃金」之意，源自過去達悟族人從蘭嶼划船前往巴丹島或呂宋島進行黃金交易的歷史記憶，也象徵友誼、祝福與跨海交流。
正式航行期間，由三班共60位划槳手輪替划行，並有7艘伴航船隊隨行支援，預計以兩天一夜時間，自蘭嶼龍門港航抵菲律賓巴丹群島 Mahatao 港。原文會資料也指出，這趟航程將挑戰約96海里的海路與黑潮洋流，透過傳統拼板舟與人力划行方式，重啟祖先曾經航行的海洋路徑。
此次伴航船隊中，由零碳排船「保利馬壹號（Porrima P111）」領軍提供護航與支援，也讓傳統海洋智慧與當代永續科技形成對話。主辦單位表示，這不只是一次跨海航行，更是讓世界看見臺灣南島文化原力的重要行動，展現原住民族在海洋知識、文化傳承與國際交流上的深厚能量。
此外，2025年曾因颱風漂流至蘭嶼海域、並受到達悟族人協助修復的巴丹漁船船主，此次也將親自參與航行，延續跨越海洋的族人情誼。船隊抵達巴丹群島後，當地也將舉辦入港歡迎儀式、族語歌謠交流、文化分享與雙方族人會面等系列活動，讓海洋再次成為串連歷史記憶與文化情感的道路。
原文會董事長瑪拉歐斯 Maraos 強調，「蘭嶼－巴丹三百年首航」不僅是臺灣近年重要的國際原住民族文化交流行動之一，也展現原住民族對海洋知識、文化主體性與南島連結的當代回應。透過重啟祖先曾航行過的海路，臺灣原住民族深厚而珍貴的海洋文化底蘊，也再次被世界看見。
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