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由原住民族委員會(以下簡稱原民會)主辦、財團法人原住民族文化事業基金會(以下簡稱原文會)共同承辦之「蘭嶼－巴丹三百年首航」活動，於昨(9)日下午於蘭嶼龍門港舉行啟航典禮。由達悟(雅美)族人親手打造的大型傳統拼板舟「Ovayan黃金友誼號」正式啟航，航向菲律賓巴丹群島，象徵臺灣與菲律賓南島族群跨越海洋的文化連結再次啟動。

在達悟(雅美)族長老吟唱古調與祈福儀式中，族人齊心將大船高舉拋起，象徵完成啟航考驗，也宣告這趟跨越海洋的歷史航程正式展開。現場由小飛魚文化展演隊帶來充滿生命力的歌舞演出，孩子們以歌聲與舞步為船隊獻上祝福，也展現達悟族海洋文化在新世代持續傳承的力量。

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「蘭嶼－巴丹三百年首航」正式啟航！再續臺灣與菲律賓南島文化連結

然而，這條曾經繁盛的海洋航線，已超過三百年未再以傳統方式航行。歷經數百年時代變遷，蘭嶼與巴丹群島之間的文化情誼與海洋記憶仍持續延續，而達悟(雅美)族至今仍保存豐富海洋文化傳統，也讓蘭嶼成為南島文化交流的重要節點。達悟(雅美)族更以「腸子綁在一起的兄弟姊妹」形容與巴丹族人的關係，象徵跨越海洋的血脈與文化情感。

原民會主委Ljaucu‧Zingrur曾智勇表示，臺灣是南島語族向世界擴展的重要節點，原住民族的海洋智慧不只是部落的重要資產，更是國家的文化力量。他強調，此次航行不只是文化交流，更是一場文化外交與教育實踐，未來也將持續推動語言振興、工藝交流與青年互訪，讓南島文化在跨海交流中持續延續。

「蘭嶼－巴丹三百年首航」正式啟航！再續臺灣與菲律賓南島文化連結

承辦單位原文會指出，本次「蘭嶼－巴丹三百年首航」計畫歷時三年籌備完成，此次航行使用之「Ovayan黃金友誼號」，為近代大型達悟(雅美)族傳統拼板舟之一，全長約12公尺，可乘載20人。「Ovayan」為達悟(雅美)族語男子黃金胸飾之意，象徵過去蘭嶼與巴丹群島透過海上貿易流動而來的重要文化記憶。正式航行期間，將由三班共60位划槳手輪替划行，並有7艘伴航船隊隨行支援，預計以兩天一夜時間，自蘭嶼龍門港航抵菲律賓巴丹群島Mahatao港。其中，由零碳排船「保利馬壹號 (Porrima P111)」所領軍的7艘伴航船船隊，提供隨行支援與護航任務，以當代永續科技結合傳統海洋智慧，讓世界看見台灣深厚的南島文化原力，象徵傳統文化與當代科技的跨世代對話。

「蘭嶼－巴丹三百年首航」正式啟航！再續臺灣與菲律賓南島文化連結

此外，2025年曾因颱風漂流至蘭嶼海域、並受到達悟(雅美)族人協助修復的巴丹漁船船主，此次也將親自參與歷史性航行，延續跨越海洋的族人情誼。船隊抵達巴丹群島後，亦將舉辦入港歡迎儀式、族語歌謠交流、文化分享及雙方族人會面等系列活動，透過海洋重新串起彼此文化情感與歷史記憶。

原文會董事長Maraos瑪拉歐斯表示，希望透過此次航行，讓世界再次看見達悟族的海洋文化精神與航海智慧，也讓太平洋各國看見臺灣原住民族持續守護海洋、延續南島文化的力量。船隊抵達巴丹群島後，雙方族人也將舉辦入港儀式、歌謠交流與文化分享活動，透過海洋重新串起彼此的歷史記憶與文化情感。

「蘭嶼－巴丹三百年首航」正式啟航！再續臺灣與菲律賓南島文化連結





原文出處：「蘭嶼－巴丹三百年首航」正式啟航！再續臺灣與菲律賓南島文化連結

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