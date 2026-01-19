「蘭承會」領軍力挺8C咖啡 AI智能咖啡吧驚豔台中博覽會

蘭承會創會長蔡佳欣(右四)領軍力挺8C咖啡，AI智能咖啡吧驚豔台中博覽會。(圖／記者澄石翻攝)

【警政時報 江雁武／台中報導】「2026臺中百工百業博覽會」115年1月16日至19日於臺中國際會展中心登場，匯聚全台產業創新能量，現場人潮湧動，展現台灣多元蓬勃的經濟活力。為支持會員品牌、彰顯女性團體凝聚力，台中市蘭承國際蘭馨交流協會創會長蔡佳欣率常務理事賈惠雯、理事黃妙齡、副秘書長徐安葶及會姊王淑貞、陳瑞蘭等人親赴展場，為「8C咖啡」團隊站台助陣。

一行人重點參觀8C咖啡推出的「AI智能行動咖啡吧」，對其結合科技應用、永續理念與創業模式的創新給予高度評價。該展區也因此成為本屆博覽會焦點之一，吸引眾多企業代表與創業青年駐足洽詢。

8C咖啡以行動化、智慧化為核心，透過AI設備提升服務效率，並融入客製化品牌與多元場景應用，成功翻轉傳統咖啡產業型態。現場不僅展現新創品牌的市場突圍實力，更呈現台灣產業的專業深度與創新潛能。

蘭承會創會長蔡佳欣受訪時指出，台中市蘭承國際蘭馨交流協會致力推動「女性自我實現與互助支持」，此次藉博覽會平台，除展現產業實力外，更希望鼓勵年輕世代勇敢踏出創業步伐。她強調，從8C咖啡的突破到會內夥伴的相互扶持，皆體現女性創業者不設限的行動力，也正是蘭承會凝聚女力、實踐共好共榮的寫照。

蘭承會成員表示，未來將持續透過跨界交流、資源整合與實際行動，陪伴會員品牌穩健成長，讓女性在各產業舞台上自信發聲、持續發光，為台灣經濟注入溫暖而堅定的力量。

