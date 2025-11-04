一蘭拉麵還要排隊！「1功能」全新上線 網讚爆：免瞎逛2小時

生活中心／賴俊佑報導

一蘭拉麵APP推出全新功能「線上抽取號碼牌」。(圖／翻攝自天然豚骨拉麵專門店 一蘭台灣臉書）

拉麵控注意！天然豚骨拉麵專門店「一蘭拉麵」APP再升級，推出全新功能「線上抽取號碼牌」，率先於台灣台北本店使用，讓拉麵迷讚爆「不用再瞎逛2小時」；另外，樂天餐飲集團旗下樂蝦拉麵11月底前推出「滿千送千」活動，蝦湯拉麵趁活動嘗鮮。

線上取號功能目前僅限台灣台北本店，抽號上線8人。(圖／資料圖）

一蘭拉麵APP「線上抽取號碼牌」上線 免現場排隊

「一蘭拉麵」台灣台北本店2017年6月開幕，後續展店信義新光三越A11別館、台灣台中朝富店，至今每到用餐時段仍是滿滿人潮，以往只能到現場抽號牌再等候叫號，不過一蘭台灣APP近期宣布全新升級，不僅可以接收最新資訊，現在還加入了線上取號功能。

消費者打開一蘭台灣APP，點選「搜尋店舖」點選「台灣台北本店」，即可使用線上取號/查詢功能，包含嬰幼兒最多8人為限，到號將以推播通知，不過要注意的是，本功能目前僅限台灣台北本店，取號後無法追加用餐人數，號碼牌保留至到號後1小時內，逾期失效，取號開放時間視現場候位狀況，無固定時間開放。

Threads上有網友分享一蘭APP新功能上線，留言讚爆「不用再為了吃一碗麵瞎晃2小時」、「上次半夜去吃還要等3小時，又不知道該去哪混時間」、「到現在還這麼紅」，但也有網友提醒尖峰時段還是無法抽號碼牌，只能現場排隊。

樂天餐飲集團推出「滿千送千」活動。(圖／樂天餐飲提供)

吃樂蝦拉麵滿千元再送千元品牌抵用券

樂天餐飲集團旗下3大品牌樂天皇朝、樂蝦拉麵、樂天小香港，11月1日至11月30日，至任一品牌門市消費滿1,000元並加入會員，即可獲贈總值1,000元的品牌抵用券(樂天皇朝200元現金券2張、樂蝦拉麵50元現金券4張、樂天小香港100元現金券4張)。

樂天皇朝以獨家「特色皇朝小籠包(八色)」聞名，將法式甜點馬卡龍的靈感融入中式點心，八色八味創造視覺與味覺的雙重饗宴；樂蝦拉麵主打「蝦湯＋雞白湯」的黃金湯底，搭配Q彈手工拉麵與新鮮虎蝦；樂天小香港復刻經典粵式料理與點心，全天供應港式點心、生滾粥和自製港味飲品。

