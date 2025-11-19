蘭指部上尉二度不假外出遭送辦 坦承犯行獲緩刑

買一杯咖啡和一盤鍋貼卻遭判刑，宜蘭陸軍蘭陽地區指揮一名畢姓上尉連長遭檢舉，今年3月擔任部隊留守主官期間2度「開小差」，未經請假便溜出營區，就為了買咖啡和鍋貼。

畢男所屬的機步一連，負責海軍乾塢營區門口站哨，有裝步指揮車及戰鬥車等裝備，經常參與戰備偵巡、下車戰鬥、搜索警戒等訓練。畢男3月時任上尉連長，卻不假外出2小時買咖啡還被發現，不假就開車到羅東夜市吃鍋貼，違法行為全被監視器拍下。

宜蘭地方法院庭長黃永勝說明，「這個給他緩刑的最主要理由，是因為這個被告犯後態度非常良好，完全坦承犯行。」

畢男離譜行徑遭宜蘭憲兵隊調閱監視器查獲，法院審結依《陸海空軍刑法》判處1年4個月徒刑，但考量犯後態度良好且坦承犯行，給予緩刑宣告，不過需向公庫支付5萬元，全案可上訴。