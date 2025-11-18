蘭指部上尉連長擅離職守溜出營區判刑1年4月 這個原因獲緩刑

陸軍蘭指部畢姓上尉二度擅離職守溜出營區，宜蘭地院判刑1年4月，緩刑2年，須向公庫支付5萬元。(記者江志雄攝)

〔記者江志雄／宜蘭報導〕陸軍蘭陽地區指揮部畢姓上尉，擔任機步一連留守主官期間二度不假外出，前往超商買咖啡及八方雲集用餐，犯長官擅離部屬罪，被宜蘭地方法院判刑1年4月，法官認為他坦承犯行已有悔意，給予緩刑2年，但須向公庫支付5萬元。

據了解，蘭指部機步一連為機械化步兵，駐軍地點在蘇澳，有裝步指揮車及戰鬥車等裝備，經常參與戰備偵巡、下車戰鬥、搜索警戒之類訓練，原本擔任連長的畢男，案發後不久被拔官，改派本部連後勤官。

檢方調查指出，畢姓男子擔任蘭指部某營區的機步一連上尉連長時，今年3月6日到13日期間，擔任所屬連隊留守主官，應在部隊駐地營區待命應付突發狀況，並負責留值管理部隊及械彈清點作業，卻在7日傍晚5點34分，未經請假核准，便步行到營外超商買咖啡，直到晚間7點41分才返回營區。

畢男另在3月9日晚間6點45分開車駛出營區，到羅東夜市附近的八方雲集用餐，當晚9點45分返回營區，宜蘭憲兵隊獲知此事，調閱營區監視器畫面查證屬實，移送宜蘭地檢署偵辦，畢男對此坦承不諱，全案起訴後移審宜蘭地院。

宜蘭地院法官認為，畢男2次不假離營，觸犯陸海空軍刑法第42條第1項之長官擅離部屬罪，念其犯後坦承犯行已有悔意，且沒有前科，以暫不執行比較恰當，2罪各處有期徒刑1年，應執行有期徒刑1年4月，緩刑2年，判決確定之日起6個月內向公庫支付5萬元，可上訴。

