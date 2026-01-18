【蘭指部機步2營戰備偵巡】勤訓精練 發揮專業職能

記者謝承宏／專訪

蘭指部機步2營昨日能順利完成戰備偵巡訓練，除憑藉專業戰技發揮，還有官兵長期累積的豐富經驗。機步1連班長楊子霖中士表示，過去因應中共軍演累積的戰備經驗，對他日後執行各項訓練皆有所助益，特別是面對重要目標防護演練的各項戰術指揮與戰技，都能有效提升應變能力。

楊子霖進一步表示，部隊演訓與任務節奏緊湊，更需要落實程序與風險管控；因此，他會在任務前帶領官兵完成路線推演與勤前提示，並結合自身經驗提醒注意要點；正所謂「魔鬼藏在細節裡」，一些不常注意的環節，往往會產生巨大影響，他以此教育所屬，面對繁重的演訓任務，務必建立高標準作業紀律，層層把關，才能達到訓練的目的。

戰車營戰車連戰車駕駛士李奕頡下士指出，戰車為履帶車輛，操控手感與一般輪型車差異大，且同型車也會因車況不同而影響反應，因此在訓練時會逐車熟悉操控回饋，機動前確實檢查車況，發現異常即回報幹部配合排除。他指出，每位能執行戰備偵巡的戰駕士，仰賴的是反覆操作與修正累積經驗；強調每次任務順利完成，都讓他獲得自我肯定與成就感，會持續精進戰技，為守護國人盡心盡力。

蘭指部機步2營機步1連班長楊子霖中士。（記者謝承宏攝）

蘭指部戰車營戰車連戰駕士李奕頡下士。（記者謝承宏攝）